Yeni asgari ücretin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından mevduat faizlerindeki son durum da vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.

Peki, 22 bin 104 liranın aylık getirisi ne kadar? İşte bankaların 32 günlük faiz getirisi...

Özgür Özel açıklanan asgari ücret sonrası erken seçim için tarih verdi

Genç Parti Genel Başkanı Şahindur’dan “asgari ücret” tepkisi: Emekçiye ölüm fermanı açıklanmıştır

ŞEKERBANK (E-Mevduat Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %20

Net Kazanç: 347,87 TL

Vade Sonu Tutar: 22.451,87 TL

HALKBANK (E-Mevduat Hesabı - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 678,34 TL

Vade Sonu Tutar: 22.782,34 TL

ENPARA.COM (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 695,73 TL

Vade Sonu Tutar: 22.799,73 TL

DP'li Altıntaş'tan, asgari ücret eleştirisi: Bu maaş bir sefalet ücreti olmaktan öteye geçemez

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan asgari ücret tepkisi

TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 695,73 TL

Vade Sonu Tutar: 22.799,73 TL

GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 800,09 TL

Vade Sonu Tutar: 22.904,09 TL

QNB (Kazandıran Günlük Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %48,5

Net Kazanç: 843,58 TL

Vade Sonu Tutar: 22.947,58 TL

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

Vatandaşlardan asgari ücret zammına tepki: Yine hayal kırıklığına uğradık, hüsran. Erken seçim talep ediyoruz'

AKBANK (Vadeli Hesap TL - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %49,5

Net Kazanç: 860,97 TL

Vade Sonu Tutar: 22.964,97 TL

DENİZ BANK (E-Mevduat - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 869,67 TL

Vade Sonu Tutar: 22.973,67 TL

ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 904,45 TL

Vade Sonu Tutar: 23.008,45 TL

Tanju Özcan'dan sert asgari ücret eleştirisi: Yüzü bile kızarmadı

Fatih Erbakan'dan asgari ücret tepkisi: Mazlumun ahı, indirir Şah’ı

HSBC (Modern Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 921,85 TL

Vade Sonu Tutar: 23.025,85 TL

ALTERNATİF BANK (VOV Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 921,85 TL

Vade Sonu Tutar: 23.025,85 TL

ODEA (Oksijen Hesap - Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 921,85 TL

Vade Sonu Tutar: 23.025,85 TL

Asgari ücret belli oldu, tüm hesaplar değişti! İşte SGK ve Bağ-Kur primlerinde, GSS, işsizlik maaşı ve BES'te yeni rakamlar

Mansur Yavaş'tan asgari ücret açıklamasına tepki

TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 921,85 TL

Vade Sonu Tutar: 23.025,85 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %56

Net Kazanç: 974,03 TL

Vade Sonu Tutar: 23.078,03 TL

NOT: Bu bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.