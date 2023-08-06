Yeni bir parti programı arayışındaki CHP, Merkez Yürütme Kurulunu toplayacak

CHP Merkez Yürütme Kurulu, yarın Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Yeni bir parti programı arayışındaki CHP, Merkez Yürütme Kurulunu toplayacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, 7 Ağustos saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

Bunubla birlikte, partide seçim sonrası program değişikliği için adım atıldığı edinilen bilgiler arasında. Seçim sonrası değişim gündeminin ardından yeni program çalışmasına başlayan CHP, üyelerine çağrı yaparak "Nasıl bir CHP isterseniz?" sorularına yanıt aradı.

Çağrı metninde CHP’nin koşullar nedeniyle yeni bir programa ihtiyaç duyduğu belirtildi.

CHP’nin yüzyıl sonra yeniden Türkiye’nin tarihsel hedefine nasıl ulaşacağını ortaya koyma göreviyle karşı karşıya olduğu belirtilen metinde, temel politika ve tercihlerin net ve somut bir biçimde ortaya konduğu ve CHP’nin iktidar stratejisi ve vizyonunun açıklandığı yeni bir parti programı hazırlanmasının önem kazandığı kaydedildi.

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