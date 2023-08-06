CHP’li başkan adayı seçimler sırasında hayatını kaybetti

CHP’nin Etimesgut ilçesinde düzenlediği kongre toplantısında İlçe Başkanı adayı Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi.

CHP’li başkan adayı seçimler sırasında hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlendiği ilçe kongresinde başkan adaylarından Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi.

61 yaşında olan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Faruk Özdemir’in durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Etimesgut ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir’e 20 dakika boyunca kalp masajı uygulandı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

chpadayi.jpg

Acı haberi alan sevdikleri ve partililer hastane önünde toplandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Özdemir'in vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"

kilicdaroglukeps.png

İlgili Haberler
Yeni bir parti programı arayışındaki CHP, Merkez Yürütme Kurulunu toplayacak
CHP'den Akbelen açıklaması: Irmağın akışına kurban olanlar nerede?
Kılıçdaroğlu CHP'deki değişim tartışmalarına son noktayı koymaya hazırlanıyor
CHP’de kurultay öncesi ilçe ilçe delege çekişmesi var
Öne Çıkanlar
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Karabük'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı Güncel
Karabük'te panelvan ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Senegalli muhalif lider Sonko hastaneye kaldırıldı Dünya
Senegalli muhalif lider Sonko hastaneye kaldırıldı
Kavimler Göçü ve “Hudut Kartalları!” Yazarlar
Kavimler Göçü ve “Hudut Kartalları!”
Hadis deyince ne anlarsınız? Yazarlar
Hadis deyince ne anlarsınız?
2024 daha zor geçecek! Yazarlar
2024 daha zor geçecek!
Özel bakım odasına kilitlendi intihar etti Yazarlar
Özel bakım odasına kilitlendi intihar etti
Piyasa bozucusu JP Morgan’dan medet ummak! Yazarlar
Piyasa bozucusu JP Morgan’dan medet ummak!