CHP’li başkan adayı seçimler sırasında hayatını kaybetti

CHP'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlendiği ilçe kongresinde başkan adaylarından Faruk Özdemir kalp krizi geçirdi.

61 yaşında olan ve kalp hastası olduğu öğrenilen Faruk Özdemir’in durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Etimesgut ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir’e 20 dakika boyunca kalp masajı uygulandı, ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan sevdikleri ve partililer hastane önünde toplandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Özdemir'in vefat haberinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"