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Esra Balamir'den Özge Özpirinçci'yi kızdıracak sözler. Yeni bir tartışma başlamak üzere

2. Sayfa programına konuk olan Esra Balamir, Özge Özpirinçci'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Balamir, Özpirinçci için "Artık doğallıktan çıktı, paçozluğa doğru gitmeye başladı" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:57
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Yeni bir tartışma başlamak üzere. Esra Balamir'den Özge Özpirinçci'yi kızdıracak sözler.

Esra Balamir'den Özge Özpirinçci'yi kızdıracak sözler. Yeni bir tartışma başlamak üzere
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Kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermeyen Özge Özpirinçci, saçlarını boyatmamak için çok direnmişti. Hatta bir dizide saçlarıyla ilgili kriz çıkmıştı. Özge Özpirinçci'nin dizideki karakteri için doğallıktan vazgeçilmesi istenmişti.

Özpirinçci, ise “Doğal halim bu, boyatmayacağım” diyerek tepki göstermişti. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen Özpirinçci için doğallığını koruyacak bir yöntem bulunmuştu. Güzel oyuncunun beyaz saçları sprey boyayla kapatılmıştı.

Özge Özpirinçci, doğallı nedeniyle bu kez de Esra Balamir'in hedefi haline geldi. Esra Balamir, canlı yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Balamir, Özge'yi kızdıracak şaşırtan açıklamalarda bulundu. Doğallığı için açtı ağzını yumdu gözünü. Balamir, "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız. Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce" dedi. Program sunucularının, "Saçındaki beyaz mı sorun" sorusu üzerine, Balamir, “ Sadece o da değil. Üstü, başı tarzı…” dedi.

 

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