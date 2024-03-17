Yeni evli kadına sokak ortasında üç kurşun. Eski erkek arkadaşı cinayet şüphelisi olarak aranıyor

Kaynak: İHA
Yeni evli kadına sokak ortasında üç kurşun. Eski erkek arkadaşı cinayet şüphelisi olarak aranıyor
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, işe giderken başından vurularak öldürülen 7 aylık evli Gülhan Esen'in (25) cinayet şüphelisi olarak eski erkek arkadaşı M.T. aranıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde işe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrolünde başından vurulduğu anlaşılan Esen, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülhan Esen, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Cenaze defnedilmek üzere Esen'in memleketi Erzurum'un Oltu ilçesine gönderildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin çalışmalarında, Gülhan Esen'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan Gülhan Esen'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde Gülhan Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

7 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Şüpheli M.T. ile, Gülhan Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi. İddiaya göre, M.T.'nin, Esen'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, takıntı haline getirip genç kadını öldürdüğü öğrenildi.

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