3600 ek göstergede heyecanlandıran gelişme. Açıklama Erdoğan'dan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeni ile emeklilere verilecek ikramiyelerin 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini hatırlattı.

Erdoğan birinci dereceye yükselen tüm memurların faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişletileceği sözlerini en kısa zamanda tutacaklarını söyledi.

"YAPILAN ARTIŞLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 100"

2024'te enflasyonla mücadelede çalışanların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bölgesel istikrarsızlıkların ve krizlerin maliyetlerinin vatandaşlara en az düzeyde yansıtılması gerektiğini söyledi. Sosyal koruma anlayışıyla hareket ederek, asgari ücretin 17 bin liraya çıkardıklarını ve asgari ücret desteğinin 700 lira olarak verildiğini hatırlattı.

Erdoğan, bu artışın, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 100'lük bir artışa denk geldiğini söyledi.

"EMEKLİ İKRAMİYELERİNE YÜZDE 50 ARTIŞA GİDİLDİ"

Memurların aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın bir artış sağladıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu rakamlarla en düşük memur maaşının 2002 yılına göre reel olarak yüzde 300 oranında, nominal olarak ise 84 kat artış gösterdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Daha önce emekli ikramiyesi diye bir uygulama olmadığını söyleyen Erdoğan iki bayramda da ikramiye vermeye başladıklarını, geçen yıl emeklilerden gelen talepler doğrultusunda her bir emekliye tek seferlik 5'er bin liralık ödeme yapıldığını hatırlattı.

"3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNİ GENİŞLETME SÖZÜMÜZÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl yaptıkları 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden tespit edilmesini sağladıklarını, yine bazı istisna kadrolar dışında tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırdıklarını ifade etti. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da ilk defa ek gösterge verilmeye başlandığını dile getiren Erdoğan, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." diye konuştu.