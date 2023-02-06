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Depremden kurtulmak isterken sakatlandı. Yeni Malatyaspor futbolcusu hastaneye kaldırıldı

Yeni Malatyaspor futbolcusu, depremden kurtulmak isterken ikinci kattan atladı ve kendisini sakatladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 19:47
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Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş camdan atladı

Depremden kurtulmak isterken sakatlandı. Yeni Malatyaspor futbolcusu hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği şehirlerden birisi olan Malatya'da yaşayan Yeni Malatyaspor futbolcusu Barış Başdaş, depremden kurtulmak isterken sakatlandı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; 33 yaşındaki Başdaş, deprem anında can havliyle bulunduğu binanın ikinci katından atladı ve ayağından ciddi bir şekilde sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Konu hakkında konuşan Barış Başdaş'ın danışmanı Serdar Topçu, "Bölgedeki herkes çok korkmuş durumda ve insanlar hayatlarından endişe ediyor. Korkunç bir olay." dedi.

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