Malatyaspor'un kalecisinden acı haber geldi. Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası göçük altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi.

YILMAZ VURAL ACI HABERİ VERDİ

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural maalesef acı haberi duyurdu.

Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Şimdi cansız bedenini çıkardılar. Maalesef yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan" denildi.

EŞİ AYNI ENKAZDAN CANLI OLARAK ÇIKTI

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi, aynı enkazdan canlı olarak çıkarılmıştı.