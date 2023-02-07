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Malatyaspor'un kalecisinden acı haber geldi. Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, enkaz altında kalan kalecileri Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettini açıkladı. Aynı enkazdan eşi canlı olarak çıkarıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 18:53
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Yeni Malatyaspor kalecisinden acı haber. Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Malatyaspor'un kalecisinden acı haber geldi. Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem sonrası göçük altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi.

YILMAZ VURAL ACI HABERİ VERDİ
Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural maalesef acı haberi duyurdu. 

Vural, "Maalesef Ahmet'imiz öldü. Şimdi cansız bedenini çıkardılar. Maalesef yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA YAPILDI
Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Seni unutmayacağız güzel insan" denildi.

EŞİ AYNI ENKAZDAN CANLI OLARAK ÇIKTI
Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi, aynı enkazdan canlı olarak çıkarılmıştı.

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