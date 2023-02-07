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Enkazdan aya�� kesilerek kurtar�ld�

Kahramanmara� merkezli ya�anan ve Malatya�da da y�k�ma sebep olan depremde enkaz alt�nda kalan bir ki�i, aya�� kesilerek kurtar�labildi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:21
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Enkazdan aya�� kesilerek kurtar�ld�

Enkazdan aya�� kesilerek kurtar�ld�
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�HA'n�n haberine g�re, Malatya�ya arama, kurtarma ve t�bbi m�dahale i�in giden ekipler hayat kurtarmaya devam ediyor. AFAD koordinasyonunda b�lgede y�r�t�len �al��malar sonucunda enkaz alt�nda bir vatanda��n kald��� Dr. Mustafa Al�c� taraf�ndan tespit edildi. 

Y�k�lan binan�n kolonu alt�nda aya�� kalan vatanda� i�in t�m imkanlar� seferber eden ekipler, kurtaramayacaklar�na karar verince hemen �areyi t�bbi m�dahaleyle aya��n� kesmekte buldu. 

�lgili doktorlar�n m�dahalesiyle vatanda��n aya�� kesildikten sonra enkazdan ��kar�larak sa�l�k ekiplerine teslim edildi.

 

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