Enkazdan aya�� kesilerek kurtar�ld�

�HA'n�n haberine g�re, Malatya�ya arama, kurtarma ve t�bbi m�dahale i�in giden ekipler hayat kurtarmaya devam ediyor. AFAD koordinasyonunda b�lgede y�r�t�len �al��malar sonucunda enkaz alt�nda bir vatanda��n kald��� Dr. Mustafa Al�c� taraf�ndan tespit edildi.
Y�k�lan binan�n kolonu alt�nda aya�� kalan vatanda� i�in t�m imkanlar� seferber eden ekipler, kurtaramayacaklar�na karar verince hemen �areyi t�bbi m�dahaleyle aya��n� kesmekte buldu.
�lgili doktorlar�n m�dahalesiyle vatanda��n aya�� kesildikten sonra enkazdan ��kar�larak sa�l�k ekiplerine teslim edildi.
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