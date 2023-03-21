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Nihat Altınkaya 'Al Sancak'a dizisine katıldı. Yeni rolüyle şaşırtacak

Nihat Altınkaya, TRT 1'de perşembe akşamları yayınlanan 'Al Sancak' dizisine 8'inci bölümde dahil olacak. Ünlü oyuncu, kolayca kılık değiştirebilen ve Ahtapot’un tetikçisi olan 'Boran' isimli karakteri canlandıracak.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 17:13
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Yeni rolüyle şaşırtacak! Nihat Altınkaya 'Al Sancak'a dizisine katıldı

Nihat Altınkaya 'Al Sancak'a dizisine katıldı. Yeni rolüyle şaşırtacak
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Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın başrolleri paylaştığı Al Sancak'ın kadrosunda; İdris Nebi Taşkan, R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel yer alıyor.

Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.
 

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