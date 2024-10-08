Yeni sezona zirvede döndü

Show TV’nin sevilen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakteriyle izlediğimiz Sıla Türkoğlu, Eylül ayında sosyal medyanın en çok konuştuğu kadın oyuncu oldu.

Geçtiğimiz sezon da oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, sezona zirvede giriş yaptı. Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, 2 milyon 200 binin üzerinde ileti sayısıyla 1 numaraya yerleşen Sıla Türkoğlu, en yakın rakibine bile 1 milyondan fazla tweet farkı attı. Sosyal medya, dizilerin reytingleri için bir ölçü mü? Elbette değil ama özellikle yapımların gündemde kalması, çok konuşulması, daha geniş kitlelere ulaşması için bir araç niteliği taşıyor. Sıla Türkoğlu da bunun bilincinde olacak ki, mümkün olduğunca sosyal medyasını aktif bir şekilde kullanarak paylaşımlarını ona göre yapıyor.

Bu performansını devam ettirdiği sürece, Sıla Türkoğlu’nu başarılı oyunculuğuyla sosyal medyada daha çok konuşacağız.

Kültürel şokun eğlenceli hâli

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Tiyatrokare’nin yeni komedisi ‘Annem Hep Derdi ki’, 21 Ekim’de perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Amerikalı oyun yazarı Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği, Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenecek olan oyun, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor. Oyunun kadrosunda Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan, Ecmel İs, Dilara Mücaviroğlu, Mert Aykul ve Aşkın Şenol yer alıyor.

21 Ekim’de Torium Sahne’de perde açacak oyun, 26 Ekim’de ise Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Alkışlar Hasan Can Kaya’ya

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Toplumsal konulara duyarlılığıyla bilinen komedyen Hasan Can Kaya, duygulandıran bir davranışta bulundu.

Hasan Can Kaya, Exen platformunda yayınlanan ve izlenme rekorları kıran komedi programı ‘Konuşanlar’ın 4 Ekim Cuma günü yayınlanan 152. bölümünün bütün gelirini bağışladı. Komedyen, bağışını halası Tezcan Kaya adına kız çocuklarının eğitimine destek için Koruncuk Vakfı’na yaptığını program bitiminde ekranda beliren bir alt yazı ile açıkladı.

Kaya’yı bu duyarlılığından dolayı tebrik ediyorum. Alkışlar Hasan Can Kaya’ya.