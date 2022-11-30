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"Kapatıp aç düzelir" sözü doğru mu? Cihazlara zararı var mı

Bir bilgisayarda ya da telefonda herhangi bir sorunla karşılaşıldığında herkesin aklına gelen ilk şey “bir açıp kapatmak” olur. Peki bu durumun sebebi nedir?

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:22
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Elektronik cihazları kapatıp açmak ne işe yarar

''Kapatıp aç düzelir'' sözü doğru mu? Cihazlara zararı var mı
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Bilgisayarları ya da telefonları kapatıp açmanın RAM’lere iyi geldiği ortaya çıktı.

RAM, telefonun işlemcisinin ihtiyaç duyduğu kısa süreli verileri depolaması ile bilinmektedir. Tabletler, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve oyun konsolları da dahil olmak üzere diğer birçok cihazda da RAM kullanılır. RAM'lerde depolanan veriler, telefonun en son açılmasından sonra her türlü görevi gerçekleştirmek için kullanılır.

Şu anda akıllı telefonların 6-12 GB arasında değişen RAM’lere sahip olduğu ifade edildi. Çoğu insan 6-8 GB'tan fazlasına ihtiyaç duymazken, ek alana ihtiyaç duyabileceği durumların oluşabileceğini belirtti. Bazı akıllı telefonların en büyük avantajlarından birinin sundukları bu ek RAM’ler olduğu açıklandı.

Bir cihazın yeniden başlatılması durumunda RAM'deki tüm veriler temizlenir. Yeniden başlatmanın yanı sıra RAM'i temizlemenin başka yolları da vardır, ancak akıllı telefonu yeniden başlatmak genellikle en kolay ve en basit yöntemdir. Ayrıca, telefonunuzu yeniden başlatmanın diğer bazı büyük faydaları da vardır.

RAM gereksiz verilerle dolduğunda, telefonun genel performansı önemli ölçüde yavaşlar. Uygulamaları ve dosyaları yüklemek zorlaşır. Kullanımdan sonra uygulama manuel olarak kapatılsa bile, RAM'de artık veriler kalabilir. Telefonu kapatmak, RAM'e giden gücü tamamen kestiğinden dolayı RAM'i tamamen temizler.

RAM'inizde ne kadar fazla alan varsa, telefon komutlara o kadar hızlı tepki verir. Bu nedenle, performans kalitesinde bir düşüş fark edildiğinde telefonunuzu yeniden başlatmak hızlı bir çözümdür.

RAM'in dolması, yavaş akıllı telefon performansının yaygın bir nedeni olsa da tek sebebi değildir. Eski işletim sistemleri, bozulmuş piller ve hatta kötü amaçlı yazılımlar da telefonun performansını yavaşlatabilir.

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