Yeni Volkswagen Passat Türkiye’ye geldi. İşte fiyatı

Volkswagen, ikonik modellerinden biri olan Passat'ı 9. neslinde bazı değişiklikler yapıldı. Özellikle tasarım ve model değiştirildi.

Volkswagen’den gelen açıklamaya göre yeni Passat, 144 mm uzayarak 4,917 mm uzunluğa çıkarıldı. Bu durum şimdiye kadarki en büyük Passat versiyonu olduğu anlamına geldi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK PASSAT

İç hacmi de değişen aracın arkada 50 mm daha fazla diz mesafesi sunduğu belirtildi.

TÜRKİYE PAZARINDA 3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİYLE SATIŞA SUNULDU

Bagaj hacmi ise 40 litre genişledi ve 690 litreye ulaştı. Yeni model, Türkiye pazarında 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulurken bunlar arasında 1.5 litrelik 150 PS gücündeki hibrit benzinli motor, 2.0 litrelik 193 PS gücünde dizel motor ve 2.0 litrelik 265 PS gücündeki benzinli motor yer aldı.

Hafif hibrit motorun 250 Nm, dizel motorun 400 Nm ve benzinli performans motorunun ise 400 Nm tork değerine ulaştığı aktarıldı. Üç motor da 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olarak tanımlandı.

PAKETLERDE NELER OLACAK?

Yeni Passat; Türkiye’de Business, Elegance ve R-Line donanım paketleriyle satışa sunulacak. Tüm paketlerde standart olarak 12,9 inç bilgi-eğlence sistemi, 10,25 inç dijital gösterge paneli ve çeşitli sürüş destek sistemlerinde yer alacak.

FİYATI NE KADAR?

Yeni Passat’ın fiyatı ise donanıma göre değişirken hafif hibrit benzinli motorlu Business donanımlı modelin fiyatı 2 milyon 430 bin TL’den başladığı belirtildi. En yüksek donanımlı R-Line paketli benzinli motora sahip Passat ise 4 milyon 300 bin TL’ye kadar çıkıyor.