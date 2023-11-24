Benzin ve motorine araç sattıracak zam yolda. Alman Bankası Türkiye'de olacakları açıkladı

Yeni yıl girmeden evvel neredeyse her ürüne yapılan zamlara benzin ve motorinin de ekleneceği ve bu zammın tarihi bir zam olacağı açıklandı. Alman Bankası Commerzbank, 2024'te benzin ve motorinin kaç TL olacağını açıkladı.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
Benzin ve motorine araç sattıracak zam yolda. Alman Bankası Türkiye'de olacakları açıkladı

Otomobil almak da kullanmak da artık lüks haline geldi. Yeniyılda da akaryakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşacağı iddia edildi.

Brent petrolün 77 dolara kadar düşmesine rağmen, Alman Bankası Commerzbank, 2024 yılı ilk çeyreğinde petrol fiyatlarının 85 doları aşabileceğini iddia etti.

Söz konusu yapılacak zammın tarihi bir zam olacağının da altı çizildi.

Araç sahiplerini üzecek bu haberle birlikte birçok sürücü "arabamızı satmak zorunda kalacağız" yorumunda bulundu.

Alman Bankası Commerzbank, petrol talebindeki artıştan dolayı 2024’ün ikinci döneminde Suudi

Arabistan’ın üretim kesintisini tersine çevirmesine imkan sağlayacak bir arz açığının olabileceği öne sürüldü.

2024’ün sonunda fiyatların 90 doları bulacağını banka açıkladı. Tahminin gerçekleşmesi durumunda akaryakıt fiyatlarının 50 TL olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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