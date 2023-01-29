MHK Başkanı Lale Orta oldu. Yeniçağ ne dediyse o! Şerafettin Tilki dün açıklamıştı

TFF, Sabri Çelik'in istifasıyla boşalan MHK başkanlığına eski kadın hakem Lale Orta'yı getirdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.
Başkan:
Prof. Dr. Lale Orta
Üyeler:
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır
Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu
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