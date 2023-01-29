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MHK Başkanı Lale Orta oldu. Yeniçağ ne dediyse o! Şerafettin Tilki dün açıklamıştı

Yine Yeniçağ'ın dediği oldu. TFF, MHK Başkanlığı'na Lale Orta'yı getirdi. Şerafettin Tilki dün gece Lale Orta'nın MHK'nin başına geleceğini Yeniçağ okurlarına duyurmuştu.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 19:50
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Yeniçağ açıklamıştı: MHK Başkanı Lale Orta oldu

MHK Başkanı Lale Orta oldu. Yeniçağ ne dediyse o! Şerafettin Tilki dün açıklamıştı
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TFF, Sabri Çelik'in istifasıyla boşalan MHK başkanlığına eski kadın hakem Lale Orta'yı getirdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Başkan:

Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

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Trenci
29.01.2023 19:56
Sıra Büyük ekși'de.  
 
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