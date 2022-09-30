Orhan Uğuroğlu'ndan dolandırıcıların canına okuyacak teklif

Genellikle bankalar, seyahat şirketleri, web siteleri ve özel şirketler gibi kurumsal firmaların tercih ettiği 0850'li numaralar vatandaşları kabusu oldu. 0212,0216 'lı numaralar gibi bir coğrafyaya bağlı olmaksızın tüm illerden tahsis edilip kullanılabilen bu numaralar dolandırıcılar tarafından da sıkça kullanılıyor.

Aramanın kimi zaman bir iletişim operatöründen, kimi zaman bir bankadan yapıldığı belirtilen çağrılar artık dolandırıcılık yöntemi olarak yapılıyor. Bu yöntemle kişisel bilgiler ele geçirilebiliyor, sahte abonelikler gerçekleştirilebiliyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından #850KoduYasaklansın etiketi ile paylaşım yapan Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, 850 kodlu numaraları engellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"850 kodu ila beni arayan tüm numaraları engelliyorum.

#850KoduYasaklansın

Türk Telekom BANKALAR İÇİN ÖZEL KOD versin

Bu kod başkaca hiçbir dolandırıcıya şahsa ya da şirkete asla verilmesin...

@TurkTelekom @BankalarBirligi @UABakanligi @tcbestepe @iletisim"