Gazeteci Orhan Uğuroğlu Erdoğan'a seslendi: Gel beraber alışverişe çıkalım

TÜİK yıllık ve Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklandı. Enflasyon Eylül ayında ise yüzde 3.08 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık bazda 151.50 oldu. Eylül'de ise bu artış yüzde 4.78 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyon yüzde 83,45 olarak açıklanırken, eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08 olarak açıklandı

TÜİK'TEN ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

ENAG İLE TÜİK ARASINDA UÇURUM VAR

Öte yandan bağımsız Akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ile TÜİK arasında uçurum var, hem de yıllık bazda neredeyse 100 sayılık bir fark var. ENAG eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE aylık yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186.27, yılın başından itibaren ise yüzde 101.63 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından özellikle sosyal medyada tepkiler yağmur gibi geldi.

"ERDOĞAN GEL KENDİN GÖR"

Gazeteci Orhan Uğuroğlu bir markette fotoğrafladığı fiyat etiketlerini sosyal medya hesabında paylaşarak şu notu düştü: “Enflasyon yok mu? Hayat pahalılığı yok mu? Tarla ürünleri bitti bitecek. TÜİK’e göre Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 150. Kışın sebze ürünleri kim bilir kaç lira olacak? Erdoğan haydi gel Allah aşkına beraber alışverişe çıkalım. @RTErdogan gel kendin gör çarşı-pazar yanıyor…”

Orhan Uğuroğlu’nun fotoğrafladığı fiyat etiketleri: