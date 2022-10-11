''Uzaydan Dünya'ya dönmeme yardım edersen seninle evlenirim'' diyen adama para kaptırdı

Her gün dolandırıcılıkta farklı bir yöntemle çığır açan dolandırıcılar bu kez planları ve topladıkları para ile yok artık dedirtti.

Japonya’da internette tanışan bir çift için her şey başlarda gayet güzel gidiyordu. Ancak daha sonra ismi açıklanmayan adam kendisinin bir Rus kozmonot olduğunu ve uzayda mahsur kaldığını öne sürdü. Kendisini astronot olarak tanıtan adam 65 yaşında olduğu belirtilen ancak ismi açıklanmayan kadını ilk olarak Instagram üzerinden buldu.

‘YENİ BİR HAYAT KURMAYA HAZIRIM’

İkili, Japon mesajlaşma uygulaması LINE’da düzenli olarak mesajlaşmaya başladı. İkilinin ilişkisi bir süre devam ettikten sonra sahte astronot, Japonya’da yeni bir hayat kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Japonya’da yayın yapan Asahi televizyon kanalında yer alan habere göre, Adam kadına, “Bunu 1000 kez söylemek yeterli olmayacak, ama söylemeye devam edeceğim. Seni seviyorum,” diyerek onunla evlenmeye ikna etti.

INSTAGRAM’DAN UZAY RESİMLERİ PAYLAŞTI

Ancak adamın evlenmesi önünde bir engel vardı. Sahte astronot uzayda mahsur kaldığını iddia ediyordu. Sahte astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kaldığını iddia ederken, takipçilerini kandırmak amacıyla Instagram sayfasında genel uzay resimlerini yayınladı.

Japonya’ya inmek ve sevgilisiyle evlenmek için pahalı iniş ücretleri ödemesi gerektiğini, aslında Dünya’ya ulaşmak için bir roket alması gerektiğini söyledi. İsmi açıklanmayan 65 yaşındaki kadın, aşkı bulduğunu düşünerek müstakbel nişanlısına 19 Ağustos’tan 5 Eylül’e kadar beş taksitte yaklaşık 4.4 milyon yen yani yaklaşık 554 bin TL ödedi.

İlginç dolandırıcılık hikayesinin ortaya çıkmasıyla olay uluslararası basında geniş yer bulurken, sosyal medyada da haber milyonlarca kez paylaşıldı.