Yeniden Refah cephesi o iddialara ateş püskürdü. 'Tiksinti verici bu gibi iddialar...'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündem ve yerel seçimlere ilişkin birtakım açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anarak konuşmasına başlayan Kılıç, “Taze ve yanan yürekler bir yıl önce olduğu gibi bugün de yangın yer. Hayatını kaybeden 53 bin 537 vatandaşımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına bir kere daha başsağlığı, sabır ve metanet temenni ediyoruz” dedi.



“11 İLİMİZDE HAYATIN NORMALE DÖNDÜRÜLMESİ YÖNÜNDE ADIMLAR HIZLANDIRILMALIDIR”

Kılıç, depremden zarar gören vatandaşların başka kentlere göç ettiğini anımsatarak, göç edenlerin henüz memleketlerine geri dönemediğini ifade etti. Yıkılan, kapanan ve çalışmaz duruma gelen iş yerlerinin halen eski haline döndürülmediğini ifade ederek Kılıç, gidenler geri gelmediği müddetçe sokakların canlanmayacağını belirtti. Kamu kurum ve kuruluşlarından, devletin bütün imkanlarının seferber edilerek, yıkıma uğrayan 11 ildeki hayatı normale döndürmek için atılan adımların hızlandırılmasını beklediklerini kaydeden Kılıç, “Büyük yıkımlarla etkilenen 11 ilimizde hayatın; sosyal hayat, olarak ticari hayat olarak ve zirai hayat olarak da normale döndürülmesi yönünde gayretli adımların ivedilikle hızlandırılmasıdır. Ne vakit deprem ve yıkılan illerimizde hayat normale dönecek, o zaman belki yaraların sarılmasına ilişkin bir miktar daha mesafe kat edilmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına dair konuşan Kılıç, "Terör örgütlerinin yerel seçim öncesi Türkiye'yi yeni bir kaos ve karmaşaya sürükleme niyetleri varsa güvenlik güçlerimiz buna mahal vermeyecektir" dedi.

“BİZ BİR BÖLGE PARTİSİ DEĞİL TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE OLAN TÜRKİYE PARTİSİYİZ”

Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Yeniden Refah Partisi’nin kararlı bir biçimde 31 Mart yerel seçimlerine hazırlandığını dile getirerek, “31 Mart 2024 yerel seçimleri yolunda kararlı adımlarımızı devam ettirirken, Türkiye'mizin 2028 yılına kadar olan makro yönetim vizyonuna ilişkin katkılarımızı da sunmaya devam ediyoruz. Makro siyasetle ilgiliyiz, makro ekonomiyle ilgiliyiz, dış politikayla ilgiliyiz. Tarım, hayvancılık ve maden politikalarıyla ilgiliyiz. İlgili olmanın yanında bilgiliyiz, hazırlıklıyız, iradeliyiz, dirayetliyiz, ferasetliyiz ve kuvvetliyiz. Hazır; bilgili, bilinçli sistemi, çalışmalar yürüten kadrolarımız var. Bunun da bilincindeyiz, devlette de bilinçli hazırlıklı kadrolar var. Bunu da doğrusu önemsemekteyiz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak bir yandan yerel seçimlere hazırlanırken öte yandan Türkiye'nin genel yönetim vizyonuna ilişkin de katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bir bölge partisi değiliz. Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde teşkilatı olan bir Türkiye partisiyiz. Biz bazı sorunlara ilgi duyan birçok sorunu görmezlikten gelen ‘lokal anestezi’ diye tarif edilebilecek bir siyasi parti de değiliz. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarına duyarlı bütün meselelerine ilgili bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla yerel seçimlere yönelik çözüm önerilerimize sunarken, genel yaklaşımlarımızı da kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“TİKSİNTİ VERİCİ BU GİBİ İDDİALAR KARŞISINDA YARGI YOLUNA GİDECEĞİZ”

Bir gazetecinin, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden para aldığı iddialarına dair sorusunu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, “Karşılığında para Yeni Refah Partisi'nin Ankara veya İstanbul'da herhangi birinden bir maddi menfaat karşılığı destek ilişkisine girebileceğini düşünmek bile abes ve iştigaldir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sürecinde kurulmuş olan iyi ilişkiler ve dostluk ilişkileri var. Gönülden görüle kurulan köprüler var. Hiç kimsenin bu köprüleri yıkmaya hakkı yoktur. Siyaset bir günlük bir iştigal değildir. Siyaset 24 saatlik bir işte değildir. Siyaset uzun soluklu bir yarış, uzun soluklu bir mücadeledir. Bugün bu iddia ve iftiralarıyla gündeme gelenler, yarın insanlarımızın yüzüne bakabilme yetisini yitirirler. Tiksinti verici bu gibi iddialar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı yargı yoluna gideceğimizi ifade ve beyan ediyoruz. Her kim bu tür konularla ilgili iddiası var ise belgelendirmeli ve ilgili mercilere intikal ettirmelidir. Aksi takdirde basit iftiralar, dedikodular ve söylentilerden ibaret kalacaktır. Bunu hak etmiyoruz” diyerek cevapladı.