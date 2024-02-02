Yeniden Refah İstanbul'da Erbakan'ı aday gösterebilir. Bomba iddia

31 Mart yerel seçimleri öncesinde partiler il ive ilçe adaylarını ilan etmeye devam ederken, kamuoyunda AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak olup olmayacağı merak konusu oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın partisinin genel merkezinde bir açıklama yaparak ittifak kararını açıklayacak.

“BİZ OLMASAK BELDE DAHİ KAZANAMAZSINIZ”

Erbakan’ın açıklaması öncesi ayrıntılara ulaşıldı. Yeniden Refah’lı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AKP ile Yeniden Refah, İstanbul’da ittifak yapmayacak. Görüşmelerde AKP’li yetkililerin Yeniden Refah’lı isimlere “Bizim sizinle ittifak yapmaya ihtiyacımız yok. Biz olmasak belde dahi kazanamazsınız” şeklinde yorumlarda bulunduğu ileri sürüldü. Söz konusu tavır ve davranışların görüşmeleri krize soktuğu ve iki parti arasında anlaşmazlığa yol açtığı bildirildi.

YENİDEN REFAH'TA İSTANBUL İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Anlaşmazlığın sonrasında Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmaya karar verdi. Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı için Elif Erbakan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ün isimleri öne çıkıyor.