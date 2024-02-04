AKP ile Yeniden Refah arasındaki ittifak görüşmesinin perde arkasında ne oldu? Büyükşehir vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için AKP’ye ittifak kapısını kapattı.

Erbakan; İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkaracaklarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, tv100’de konuk olduğu programda partisinin yerel seçimlerle ilgili kararına ilişkin soruları yanıtladı.

"SOMUT TEKLİF" VURGUSU

Altınöz, "AKP kaynakları ‘2 tane Büyükşehir, 2 tane il istediler.’ dedi. Böyle bir talep oldu mu olmadı mı?" şeklindeki soruya, "Bizim arkadaşlarımız demişler ki en azından siz bize somut bir teklifle gelin. Yani ‘Şu Büyükşehir ve biz sizi destekleyelim deyin. Şu ilde biz sizi destekleyelim deyin. Bu şekilde gelin bize’ demişler." ifadeleriyle yanıt verdi.

"BÜYÜKŞEHİR ALACAK OYUMUZ VAR"

"Bu çok büyük bir talep değil mi? Sizin bir Büyükşehir alacak kadar oyunuz var mı?" sorusunu ise Altınöz, "Var tabi niye olmasın? Alacağız göreceksiniz." diye yanıtladı.

"BÜYÜKŞEHİR'İ DE İSTEYECEĞİZ TABİİ Kİ"

Altınöz, büyükşehir talepleriyle ilgili de, "İttifak yapıyoruz. Büyükşehir’i de isteyeceğiz tabii ki. Hakkımız." dedi.