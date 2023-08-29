Yeniden Refah Partisi’nden çok konuşulacak ‘ittifak’ çıkışı: AKP'li siyasetçiler lütuf verilmiş gibi konuşuyor

Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinden olan Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanvekili Doğan Aydal, Halk TV’de konuk olduğu 'Gündem Özel' programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aydal, "Cumhur İttifakı'ndasınız değil mi?" sorusuna "Hayır ben öyle tanımlamıyorum" yanıtını verdi.

Aydal, sözlerine şöyle devam etti:

"NECMETTİN ERBAKAN HOCANIN TARİF ETTİĞİ BAŞKANLIK SİSTEMİ BÖYLE BİR SİSTEM DEĞİLDİ"

"Esas tartışılması gereken şey şu, eskiden koalisyondan kaynaklanan hükümetlerin sıkıntıları var. Partiler anlaşmakta sorunlar yaşıyordu. Şimdi değişen nedir? Bir grubu diğer küçük partileri mahkum edip serbestçe konuşmalarını engellemek, ve çok az oy alan partilere dahi hak ettiklerinden çok fazla milletvekilleri ile Meclis’e girilmeleri sağlanmış oldu. Ben bunun çok demokratik olduğunu düşünmüyorum. Şu an Türkiye'de tam tanımı olmayan rahmetli Erbakan hocanın da tarif ettiği sistem böyle bir sistem değildi. Bizim konumumuz milli görüşün ana kaynağıdır.

“BİZ OLMASAYDIK SAYIN CUMHURBAŞKANI BUGÜN CUMHURBAŞKANI OLAMAZDI"

Cumhurbaşkanlığı sistemi partilerin tek başına seçime girip boyunun ölçüsünü alacağı bir sonuçtan çok uzaklaştırdı. Biz ısrarlar seçim döneminde de ısrarla sıkça söyledim biz geçici bir seçim ittifakı kuruyoruz dedik. Sebebi mevcut şartlardı. Biz o gün şartlarında hedef olarak Erbakan ismini Meclis’e sokmak hedefliydik ve bunda başarılı da olduk. Biz Yeniden Refah Partisi olarak vekil pazarlığı ya da sayı pazarlığı yapmadık. Kendi logomuzla girdik kendi oylarımızla Meclis’teyiz. Bu sebeple kimse kalkıp da AKP lütfuyla girdik gibi bir algı yapmasın. Ancak AKP'li siyasetçiler de sanki bize bir lütuf verilmiş gibi konuşuluyor. Biz olmasaydık sayın cumhurbaşkanı da bugün cumhurbaşkanı değildi. Mevcuttan yüzde 3 çıkartın cumhurbaşkanı şu an cumhurbaşkanı değildi. Biz o anlık siyaset ile bir şeyi belirledik. Toplumdan dinlediğimiz çok cümle vardı. Dinleyerek hareket ettik."