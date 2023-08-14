Erbakan Erdoğan'a seçim öncesi verdiği vaatleri hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim vaadi olarak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı.

Seçimden hemen sonra yerine getirileceği belirtilen vaat hala gerçekleşmedi.

Cumhur İttifakına katılarak seçime giren Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın seçim vaadi olarak verdiği gençlere faizsiz kredi kredi vaadinin yerine getirilmesini istedi.

Fatih Erbakan yaptığı açıklamada:

"Yeniden Refah Partimizin, genel seçimlerden 10 ay önce gündeme getirmiş olduğu, “gençlerimizin yuva kurmalarına destek olmak amacıyla, ilk evliliklerine mahsus olmak üzere faizsiz evlilik, ev ve otomobil kredisi uygulaması getireceğimize ilişkin” vaadimizin seçim döneminde Ak Parti seçim beyannamesinde de yer almasından ötürü memnun olmuştuk.

Fakat, ‘ilk kez evlenecek gençlere, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz, kişi başı 150.000 TL tutarında ‘Evlilik Kredisi’ desteği” verileceği genel seçimler öncesinde Ak Parti seçim beyannamesinde belirtilmiş olmasına rağmen, henüz bu uygulama hayata geçirilmemiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat verilen faizsiz kredi vaadi, gençler arasında büyük bir heyecan oluşturmuştu.

HÜKÜMET BU KONUDA BİR ADIM ATMADI

Ancak, hükümetin bugüne kadar bu konuda bir adım atmamış olması, gençler arasında hayal kırıklığına yol açmıştır.

Artık yazın sonuna geldiğimiz bu günlerde iktidar bu konuyu daha fazla geciktirmemeli, bir an önce vaadini yerine getirmelidir.

Bununla birlikte, 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi desteği, zamların aşındırıcı etkisi göz önünde bulundurularak arttırılmalıdır.

Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, iktidarın gençlerimize vermiş olduğu sözlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi