Yeniden Refah Partisi’ne şok

4 Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan 1982 yılında Brüksel’de doğan Mahinur Özdemir Göktaş’ın daveti ile kahvaltılı basın sohbetine katıldım.

Haberlerde ayrıntılı okursunuz ama ben dikkatimi çeken iki konuya önemli açıklamaları da hatırlatarak değinmek istiyorum.

Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için tavizler verdi.

-Yeniden Refah Partisi’yle yaptığı protokolde, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesini kabul etti.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu açıklamayı yapmıştı:

-“6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şu açıklamayı yapmıştı:

-"AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum. 6284 kalkmaz, değişmez…”

Şimdi Göktaş’ın dün yaptığı net açıklamayı da özetleyeyim:

Kadın meslektaşlarımın, “6284 sayılı kanunun değiştirilmesi, kaldırılması söz konusu mu?” sorusuna bakan Göktaş özetle şu yanıtı verdi:

-“Tabii ki söz konusu değil. Benim bu konuda düşüncem açık ve net. Değişmesi gerekmiyor bu kanunun. Bu kanun olduğu gibi kalmalı. Ancak uygulamada varsa bir hata bunun da üstüne gitmemiz lazım. Bu kanundan kaynaklanan hatalar değil…”

Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Yeniden Refah adına zamlara ve vergilere karşı yaptığı şu açıklamayı da anımsatayım:

-“Cumhur İttifakı’nın parçası değiliz…”

AKP ile Yeniden Refah arasında seçim öncesi yapılan 6284 konulu protokol maddesi konusunda bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın dünkü açıklaması iki parti arasında yeni bir krize neden olacak.

Gelelim ikinci notuma.

Bakan Göktaş bir anısını şöyle anlattı:

-“Yurt dışında 10 yıl boyunca Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanlığı yaptım. Siyasete başladığımda karşıma çıkan ilk vakalardan bir tanesi dönüm noktası oldu. Hakikaten acı bir olay.

Annemin babamın marketi vardı ben de okul sonrası burada bazen onlara yardımcı oluyordum.

Kürt kökenli Türk vatandaşı bir müşterimiz vard,ı eşinin ona sürekli şiddet uyguladığını ifade ediyordu.

Bu konuda ona destek olduk. Gerekli mecralara başvuru yapmasına destek olduk. Diyarbakırlı bir Türkiye vatandaşıydı.

Bir sabah haber geldi. Üst sokağımızda bir cinayet olmuş. Bir kadın 22 yerinden bıçaklanmış. Umarım o değildir dedik. Maalesef oydu. Eşi uzaklaştırma kararı almasına ve elektronik kelepçeli olmasına rağmen…

22 yerinden bıçaklanarak Brüksel sokaklarında onu yerde bulduk. Cenazesini yıkayacak kimse bulamadık. Annem yıkadı. Ancak şunu ifade etmek isterim ki 3 çocuk yetim kaldı. Baba hapiste, anneyi toprağa verdik…”

Dinlerken gerçekten duygulandım.

Bakan Gökçek’in çarpıcı özgeçmişinin özetini de dikkatinize sunuyorum.

1982 Brüksel doğumlu ve Université Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu olarak yıllarca yurt dışında yaşayan Fransızca, İngilizce, Flemenkçe bilen Bakan Göktaş’ın siyasi kariyeri de şöyle.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi yapan Göktaş Avrupa’daki siyasi kariyerine 2005 yılında CDH Partisi Schaerbeek Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak başladı.

2006’da Brüksel Schaerbeek Belediye Meclis Üyeliği’ne, 2009’da Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu’na seçildi.

Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarında Başkanvekilliği yaptı.

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede de aktif rol üstlendi.

2015 yılında Ermeni soykırımı iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi.

Ürdün Kraliyet İslami Strateji Araştırmalar Merkezi’nin dünyanın en etkili Müslümanlarını açıkladığı, “The Muslim 500” listesinde 3 yıl üst üste yer aldı.

2019 yılında da Belçika’nın en etkili 100 kadınından biri olarak gösterildi.

Belçika’nın “Kral Leopold Devlet Nişanı”na layık görüldü.

İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliğini sürdürdü.

2020 yılında Cezayir Büyükelçisi oldu.

Umarım atandığı bakanlıkta, çocuk, kadın, erkek aile yapımıza hizmet eden en başarılı bakan olarak tarihe geçer…