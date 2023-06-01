Yeniden Refahlı Ali Yüksel'den üç eş açıklaması

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, üç eşi olduğuna yönelik iddiaları yalanladı.

Yeniden Refahlı Ali Yüksel'den üç eş açıklaması

Yeniden Refah Partisi’nden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in, üç eşi olduğu öne sürüldü.

Kamuoyu ve kadın derneklerinden Ali Yüksel'e büyük tepki gösterildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Ali Yüksel Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Ali Yüksel şunları söyledi:

"Öncelikle bilinmelidir ki, hususî hayatımı ve bilhassa aile hayatımı ilgilendiren ayrıntılar özel hayatın mahremiyeti kapsamındadır.

Yine bilinmelidir ki,1971'de evlendiğim eşim 2005'te vefat etmiştir; 2006'da evlendiğim eşim ile de 2018 yılında boşanmış durumdayım.

Hakkımızda yapılan haberler ve paylaşımlar tezvirattan ibarettir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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