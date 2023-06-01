Yeniden Refahlı vekilin 3 eşinin olduğu ortaya çıktı: TBMM'de olması suç

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrası Yeniden Refah Partisi’nden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in, yıllar önce 3 eşi olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre; hatta kendisiyle yapılan bir röportajda 4’üncü eşe de sıcak baktığını söyledi.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nda genel sekreterlik ve genel başkanlık görevlerinde bulunan Yüksel, 2009’da Devlet Bakanı Faruk Çelik’in de danışmanlığını yaptı.

Yüksel’in üçüncü eşi Dilber Yüksel, bir kitap çalışması için verdiği röportajda, eşine 11 yaşındayken âşık olduğunu söylemiş, 4. evliliği de “hakkı” olarak değerlendirmişti. Yüksel’in parlamentoya girmesine kadın hakları savunucuları tepkili.

“KADINLAR ADINA İHLAL”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü Medeni Kanun’u ihlal etmiş bir kişinin parlamentoya taşındığını söyledi.

Güllü, “Bu şahıs değil 4, 34 tane de eş alabilir. Çünkü 2016 yılından beri Anayasanın ihlal ve iptal edilen bir maddesi var. ‘Resmi nikâh olmadan, dini nikâh kıyılmaz’ maddesi vardı ve bu kaldırıldı. Burada bir suçlu var ise Türkiye’nin Medeni Kanunu’na aykırı hareket eden parlamento. Bu şahısın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunması hatadır, kusurdur, suçtur ve kadınlar adına ihlaldir” diye konuştu.

“YILLARDIR BEKLİYORLAR”

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Birsen Baş Topaloğlu, Yüksel gibi çok eşliliği savunan ve laikliğe aykırı düşünceleri olan kişilerin milletvekili olmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Topaloğlu, “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkıldı. Şu an 6284 sayılı yasanın kaldırılması konuşuluyor, nafakanın kaldırılması, çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi yıllardır gerçekleştirilmek istenen bir düşünce olarak bekliyor” dedi.

“ÇOCUK İSTİSMARIYLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİ”

Avukat Hülya Gülbahar, Yeniden Refah ve HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesi ile Meclis, tarihin en kadın düşmanı Meclis haline geldiğini belirtti. Gülbahar, “Bugün zinanın suç haline getirilmesi, flörtün yasaklanması gibi vaatlere rastlıyoruz. Son 20 yıldır erkek çok eşliliği Türkiye’de meşru hale getirilmeye ve hukuk sistemi adım adım buna evrilmeye çalışılıyor. Erkek çok eşliliği meselesi çocuk istismarıyla da doğrudan ilişkili” ifadelerini kullandı.