AKP listelerinden Meclis'e girmişlerdi. HÜDA PAR'lı vekillerin yol haritası belli oldu

Hizbullah terör örgütü ile bağlantısı sebebi ile seçim sürecinde gündemde kalan HÜDA PAR, milletvekili seçimlerinde AKP listelerinden aday göstererek Meclis'e 4 milletvekili gönderdi.

Başka partilerden milletvekili adayı çıkaran partilerin milletvekillerinin akıbeti, HÜDA-PAR'lıların kararı ile son şeklini aldı.

YAPICIOĞLU TAMAM. 3 VEKİL İŞLEMLERİ BEKLİYOR

AKP listelerinden seçilen HÜDA PAR'lı 4 milletvekili, yollarına kendi partilerinde devam etmek için TBMM'ye dilekçelerini sundu. Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun geçiş süreci tamamlandı ve TBMM internet sitesinde de Yapıcıoğlu, HÜDA-PAR milletvekili olarak yer aldı.

HÜDA-PAR'lı Faruk Dinç, Serkan Ramanlı ve Şahzade Demir de partilerine geçiş dilekçelerini verdi. Henüz partisine geçemeyen üç milletvekili de resmi işlemler tamamlanmadığı için listelerde geçici olarak bağımsız milletvekili olarak yer almaya başladı.

AK PARTİ MECLİS’TE 263 MİLLETVEKİLİNE DÜŞTÜ

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından bu üç milletvekili de görevlerine HÜDA-PAR milletvekilleri olarak devam edecek. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun AK Parti’den ayrılıp kendi partilerine geçişleriyle ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte AK Parti Meclis’te 263 milletvekili ile yer alacak.

MECLİS’TEKİ PARTİ SAYISI 16 OLDU

İttifaklarından ayrılan partilere HÜDA-PAR’ın da eklenmesiyle birlikte Meclis’teki parti sayısı 16 oldu.

Daha önce Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri, listelerinden Meclis’e girdikleri CHP’den; Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti milletvekilleri, listelerinden Meclis’e girdikleri AK Parti’den ve EMEP milletvekilleri, listelerinden Meclis’e girdiği Yeşil Sol Parti’den ayrılarak partilerine geri dönmüştü.