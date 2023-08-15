Yılanyastığı bitkisi neye iyi geliyor?

Yüksek ateşlere iyi gelen yılanyastığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yılanyastığı bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Şeker hastalarına iyi gelen yılanyastığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yılanyastığı bitkisiyle ilgili detaylar…

YILANYASTIĞI BİTKİSİ NEDİR

Yılanyastığıgiller familyasından; yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan mide bulandırıcı bir koku salan, büyük yumrulu bir bitkidir. İstanbul çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.

YILANYASTIĞI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Ateşi düşürür.

-Terletir, vücuda rahatlık verir.

-Sinirleri uyarır.

- Balgam söktürücü özelliği bulunmaktadır.

-Merhemi hazırlanarak dıştan deriye uygulanabilir. Bu krem yaralara ve mantar hastalığına faydalıdır.

-Dâhili olarak bronşit, astım, kronik nezle, bağırsak gazları ve romatizma için kullanılabilir. Bunun yılanyastığının tatlandırılması bal tercih edilebilir.

-Boğaz ağrısı için kaynatılmış suyu ile gargara yapılabilir.

-Vücuda rahatlık verir.

-Basurda yararlı bir bitkidir.

-Müshil etkileri vardır.

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