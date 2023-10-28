Yer gök kırmızı beyaz. Yüzyılın dev bayrağı Adana’da

Adana Valisi Yavuz Selim’in katkılarıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın MET-GÜN inşaata yaptırdığı köprüde, gündüz kano, bisiklet ve koşu yarışları, gece ise ışık ve su gösterileri yapılacak.

CUMHURİYETİN SİMGESİ ADANA’DA

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek 100. Yıl kutlamalarının en dikkat çeken ayrıntısı ise 1699 metrelik ve 9 metrelik Türk bayrağı. Bu bayrak, 15 bin 300 metrekarelik bir alana sahip olup, tüm ülkedeki kutlamaların da sembolü haline gelecek. Bu büyüklükte bir Türk bayrağı ilk defa bir şehrin üzerinde dalgalanacak.

YER GÖK BAYRAK DOLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıl kutlamalarına atıfta bulunarak, “Yer gök bayrak dolsun” çağrısında bulunmuştu. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Türk bayrağı, Erdoğan’ın bu çağrısına yanıt verdi…

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarında yapılacak etkinlikleri ise ünlü mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ fotoğraflayacak. Ahmet Ertuğ, Adana’ya gelerek bu önemli günü fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirecek.

NİSAN AYINDA HİZMETE GİRDİ

Türkiye’nin dördüncü en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Seyhan Nehri üzerinde Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiriyor. MET-GÜN inşaatın yaptığı köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı törenle geçen Nisan ayında açıldı. 1699 metre uzunluğunda, 27 tabliyeden oluşan ve 6 şeritli olan köprüde ayrıca 2 hatlı demiryolu da bulunuyor.

YAŞASIN CUMHURİYET

MET-GÜN inşaat olarak, Adana’nın ve Türkiye’nin gururu olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak Cumhuriyet kutlamalarına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. “Cumhuriyetimiz nice 100 yılları hep birlikte birlik beraberlik içinde kutlasın” diyerek “Yer Gök Bayrak Dolsun” çağrısına katılıyoruz. Cumhuriyet, erdemdir Cumhuriyet, çağdaşlık ve medeniyettir Cumhuriyet, yeniliğe ve değişime açık olmaktır Cumhuriyet, ilerilikçiliktir, bilimdir Cumhuriyet, tam bağımsızlıktır Cumhuriyet, Atatürk’ün izidir… Sonsuza dek tam bağımsızlık için Yaşasın Cumhuriyet…