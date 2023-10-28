Yer gök kırmızı beyaz. Yüzyılın dev bayrağı Adana’da

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1699 metre boyunda ve 9 metre eninde dev bir Türk bayrağı ile donatılacak. Bu bayrak, 15 bin 300 metrekarelik bir alana yayılarak bugüne kadar görülen en büyük Türk bayrağı olacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yer gök kırmızı beyaz. Yüzyılın dev bayrağı Adana’da

Adana Valisi Yavuz Selim’in katkılarıyla Ulaştırma Bakanlığı’nın MET-GÜN inşaata yaptırdığı köprüde, gündüz kano, bisiklet ve koşu yarışları, gece ise ışık ve su gösterileri yapılacak.

CUMHURİYETİN SİMGESİ ADANA’DA

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek 100. Yıl kutlamalarının en dikkat çeken ayrıntısı ise 1699 metrelik ve 9 metrelik Türk bayrağı. Bu bayrak, 15 bin 300 metrekarelik bir alana sahip olup, tüm ülkedeki kutlamaların da sembolü haline gelecek. Bu büyüklükte bir Türk bayrağı ilk defa bir şehrin üzerinde dalgalanacak.

YER GÖK BAYRAK DOLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. Yıl kutlamalarına atıfta bulunarak, “Yer gök bayrak dolsun” çağrısında bulunmuştu. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan dev Türk bayrağı, Erdoğan’ın bu çağrısına yanıt verdi…

Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamalarında yapılacak etkinlikleri ise ünlü mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ fotoğraflayacak. Ahmet Ertuğ, Adana’ya gelerek bu önemli günü fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirecek.

NİSAN AYINDA HİZMETE GİRDİ

Türkiye’nin dördüncü en uzun köprüsü olan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Seyhan Nehri üzerinde Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiriyor. MET-GÜN inşaatın yaptığı köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı törenle geçen Nisan ayında açıldı. 1699 metre uzunluğunda, 27 tabliyeden oluşan ve 6 şeritli olan köprüde ayrıca 2 hatlı demiryolu da bulunuyor.

YAŞASIN CUMHURİYET

MET-GÜN inşaat olarak, Adana’nın ve Türkiye’nin gururu olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yapılacak Cumhuriyet kutlamalarına tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. “Cumhuriyetimiz nice 100 yılları hep birlikte birlik beraberlik içinde kutlasın” diyerek “Yer Gök Bayrak Dolsun” çağrısına katılıyoruz. Cumhuriyet, erdemdir Cumhuriyet, çağdaşlık ve medeniyettir Cumhuriyet, yeniliğe ve değişime açık olmaktır Cumhuriyet, ilerilikçiliktir, bilimdir Cumhuriyet, tam bağımsızlıktır Cumhuriyet, Atatürk’ün izidir… Sonsuza dek tam bağımsızlık için Yaşasın Cumhuriyet…

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Sivasspor son nefeste güldü. Alanya'da galip geldi Spor
Sivasspor son nefeste güldü. Alanya'da galip geldi
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada… Gündem
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada…
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi Kültür Sanat
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı Magazin
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi Karikatür
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer Gündem
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer