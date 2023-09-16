Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı

Editör: Osmancan Erok

Canı acıyordu belli ki...Anlamıştı gelenlerin kendisine zarar vermeyeceğini, öylece yattı. Dağdan düşen kayalardan kaçamadı yaralandı. Tedavi olmak için bekledi. İşte o da bir can...

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan vadisinde elektrik arıza ekibi tarafından yerde yatarken, bulundu. Hemen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nün ekiplerine durum bildirildi. Onlar da geldi yerde yatan dişi ayıyı merkezlerine götürüp tedavi altına aldı.

Ekipler olay anını görüntüye alıp, Sosyal medyada paylaştı. DMKP'den yapılan açıklama şöyle:

"Hakkari' de Dağdan Kopan Kaya Parçalarıyla Yaralanan Ayı DKMP Ekiplerimizce Tedavi Altına Alındı Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde elektrik arıza ekipleri yolda giderken yaralı ve bitkin düşmüş halde bir ayıyı fark etti. Dağdan düşen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı tespit edilen ayı ile ilgili İvedilikle DKMP Hakkâri İl Müdürlüğüne haber verildi. Bölgeye gelen ekiplerimiz, yaralı ayıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Hakkari' ye götürdü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen ayının bakım ve tedavisi sürmekte olup verdiğimiz serum ve ilaçlar ile hayati tehlikesini atlatmak üzeredir. Operasyonu yapan veteriner hekimlerce dişi olduğu belirlenen ayının, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılıp bırakılmayacağına karar verilecek. Bir an önce İyileşip sağlığına kavuşması için duacıyız"