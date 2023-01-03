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Vedat BAYRAM

Yerden göğe Ali Koç!

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3 Ocak 2023 Salı

Bildiğiniz üzere son günlerde futbol gündemini işgal eden en mühim konu Sivasspor'un, Galatasaray'a attığı golün iptal edilmesiydi. Bu konunun önemini artıran ise, golün iptalinden çok "gerekçesinin açıklanmaması!" oldu. Burada bahse konu olan "VAR Hakemi" Özgüç Türkalp'i, dostum ve aynı zamanda Ankara TSYD (E) Başkanı olan merhum babası Erol Yaşar Türkalp vasıtası ile tanırım. Öyle entrika yapacak, ya da tezgah düzenleyecek bir kültürle yetişmediğini söyleyebilirim. Ancak bu ve benzeri hataların, ligimizde giderek çoğaldığının ve bekletilmeden müdahale edilmesi gerektiğinin bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından açıklanması, olayın vahamet boyutunu da artırmaktadır.

Açıklamalarının devamında "hakem camiası ile ilgili kötü kokular alıyorum" diyerek, MHK'nin tuhaflığını bir çok örnekle açıklayan Fenerbahçe Başkanı; "Bu herhangi bir hakem hatası değil, bu öyle bir olay ki, durup, nefes alıp, futbol dışı unsur var mı? diye bakmamız gereken bir olaydır" demiştir.

Aziz Yıldırım da yıllar önce "ne şikesi memleket elden gidiyor!" demişti...

Benzerini ben söyleyeyim; "ne hakem hatası, bu memleket meselesi!" diyorum şeklinde ifadelerle ciddi "futbol dışı isnatlarda" bulundu. O halde ben de bir yandan hakkı gaspedilen Sivas Spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a; "Sessiz kalma kardeşim, indir ayı gökten yere!" diye seslenirken, daha da önemlisi bu işi bilmeden küçümseyip üzerine gitmeyenlere, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın özellikle TV'de bu konudaki oturum ve röportajlarının dikkatle incelenmesini öneriyor, ardından da Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a "ne biliyorsan açıkla!" denmesinin ciddi bir hizmet ve mücadele şekli olacağını belirtiyorum. Tüm bu bilgi ve açıklamaları değerlendirirken de yine Ali Koç'un "MHK, Federasyonu yapay zeka adıyla uyutuyor!" ifadelerinin de ciddiye alınarak bu işlerin TFF Başkanının da uyutularak MHK tarafından organize edildiği iddiasının her yönü ile incelenmesinin şart olduğunu tekrarlıyorum. Türk Futbolunun bekası için bu inceleme vakit geçirilmeden yapılmaz ise, liyakatli kadrolarla görevi devir aldığımızda biz yapacağız bilesiniz.

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