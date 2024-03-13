Servet Çetin’in Hz. Ebubekir çıkışı sosyal medyayı salladı! Programın sunucusu Mehmet Demirkol da çok şaşırdı

Uzun yıllar Rıza Çalımbay'ın yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra bu sezon başında Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Servet Çetin, üst üste alınan kötü sonuçların ardından 30 Aralık 2023'te Yiğidolar ile yollarını ayırmıştı.

Çetin’in yönetimindeki Sivasspor 17'si Süper Lig ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Şimdilerde boşta olan Servet Çetin son olarak Socrates YouTube kanalına katıldı ve burada kendisine sorulan soruya verdiği cevap ile sosyal medyada gündem oldu.

"BİR GÜNLÜĞÜNE KİMİN YERİNE GEÇMEK İSTERSİN?"

Mehmet Demirkol’un programına konuk olan Servet Çetin, kendisine yöneltilen “Bir günlüğüne birinin yerine geçmek istesen kimi seçerdin?” sorusuna "Hazreti EbuBekir'in yerine geçmek isterdim. Peygamber Efendimiz'in dostu çünkü. O'nu görmek için.” cevabını verdi.