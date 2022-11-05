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AKP'li Özhaseki'den deprem itirafı. Ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak orada suç bizde

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Eğer Japonya'da 7,5 şiddetinde deprem oluyor, herkes sıcacık yatağında yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde deprem oluyor ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak suç bizde" dedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:42
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Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Özhaseki 5-6 şiddetinde deprem oluyor, ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak suç bizde

AKP'li Özhaseki'den deprem itirafı. Ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak orada suç bizde
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Kocasinan ilçesinde katıldığı kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuşan AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, evlerin depreme dayanıklı olması gerektiğini vurguladı. 

Özhaseki, "Kentsel dönüşüm Türkiye için bir mecburiyettir. İki nedenle mecburiyettir. Birincisi; refahın arttığı, gelişmenin olduğu bir ortamda herkesin güzel evlerde oturma hakkı var. İkincisi de; son yüz yıl içerisinde Türkiye'de 6 ve üzeri şiddette deprem sayısı neredeyse 60'e yaklaştı. 

"MÜSLÜMAN İNSANLARIZ AMA ALLAH AKIL VERMİŞ"

Ölen insan sayısı ise 82 bin. 82 bin canımızı depremde kaybettik. Doğanın kanunudur, Allah böyle yaratmış, yer altında bir hareketlilik var. Buna uygun davranmak icap ediyor. Müslüman insanlarız. Ama Allah da insanoğluna akıl vermiş.

Bilim diye bir şey var. Eğer Japonya'da 7,5 şiddetinde deprem oluyor herkes sıcacık yatağında yatıyorsa, bizde de 5-6 şiddetinde deprem oluyor ölümlerle karşı karşıya kalıyorsak orada suç bizde. O yüzden evlerimizi depreme dayanıklı yapmak zorundayız" diye konuştu. (İHA)

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