Deprem toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer çağrılmadı

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olarak belirlenen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise yaralandı.

Korkutan depremin ardından hükümet yetkilileri birçok olayda olduğu gibi bölgeye gitti. İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde, İzmir Valisi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'la afetle mücadele için oluşturulan kriz masasında toplantıya katıldı.



VALİLİK: İL PROTOKOLÜ BİLGİLENDİRME ALDI

Toplantı İzmir Valiliği resmi Twitter hesabından da, “İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Sn. Yunus Sezer, Valimiz Sn. Yavuz Selim Köşger ve il protokolü; Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Orhan Tatar’dan dün gece yaşanan İzmir depremine ve bölgedeki fay hatlarına ilişkin bilgilendirme aldı” ifadeleri ile paylaşıldı.



TUNÇ SOYER'İ KRİZ TOPLANTISINA ÇAĞIRMADILAR

Depremin ardından hasar gören yerleri gezen Süleyman Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgili kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Afet nedeniyle gerçekleştirilen kriz toplantısına çağrılmayan tek isim ise depremin olduğu ilin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. CHP'li Başkan Soyer'in toplantıya davet edilmemesi '' Depremde bile partizanlık yapılıyor, pes'' yorumları aldı.