5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer çağrılmadı

Deprem toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer çağrılmadı

İzmir'de yaşanan depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında yapılan Afet Koordinasyon ve Planlama toplantısına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer davet edilmedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 10:37
Takip Et

Deprem toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer çağrılmadı

Deprem toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer çağrılmadı
+
Aa
-

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olarak belirlenen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından 1 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi ise yaralandı.

Korkutan depremin ardından hükümet yetkilileri birçok olayda olduğu gibi bölgeye gitti. İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde, İzmir Valisi İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'la afetle mücadele için oluşturulan kriz masasında toplantıya katıldı.


VALİLİK: İL PROTOKOLÜ BİLGİLENDİRME ALDI
Toplantı İzmir Valiliği resmi Twitter hesabından da, “İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Sn. Yunus Sezer, Valimiz Sn. Yavuz Selim Köşger ve il protokolü; Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Sn. Orhan Tatar’dan dün gece yaşanan İzmir depremine ve bölgedeki fay hatlarına ilişkin bilgilendirme aldı” ifadeleri ile paylaşıldı.


TUNÇ SOYER'İ KRİZ TOPLANTISINA ÇAĞIRMADILAR
Depremin ardından hasar gören yerleri gezen Süleyman Soylu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgili kurum müdürleriyle toplantı yaptı. Afet nedeniyle gerçekleştirilen kriz toplantısına çağrılmayan tek isim ise depremin olduğu ilin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di. CHP'li Başkan  Soyer'in toplantıya davet edilmemesi '' Depremde bile partizanlık yapılıyor, pes'' yorumları aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İzmir sallanırke tutacaklarmı
5.11.2022 11:17
Koordinasyon da ne yaptılar acaba merak ediyorum  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
2
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Mutfak tüpüne zam
4
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
5
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
6
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Galatasaray'da sıcak gelişme.. Kongre iptal oldu
﻿Galatasaray'da sıcak gelişme.. Kongre iptal oldu
﻿Galatasaray'da sıcak gelişme.. Kongre iptal oldu
﻿İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı
﻿İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı
﻿İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı
﻿Yunanistan: Türkiye ile ticaret alanında işbirliği marjı yüksek
﻿Yunanistan: Türkiye ile ticaret alanında işbirliği marjı yüksek
﻿Yunanistan: Türkiye ile ticaret alanında işbirliği marjı yüksek
﻿Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
﻿Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
﻿Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.