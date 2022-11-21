Şenol Güneş Kavacık'ta kimlerle buluştu? futbolcularını kimlere şikayet etti? Yerin kulağı Şerafettin Tilki yazdı

Merhaba dostlar. Kısa bir moladan sonra yine sizlerle birlikteyim.

Merak ettiniz değil mi "Kaç gündür nerede bu Şerafettin Tilki abimiz" diye. Meraklanmayın. Çalışıyordum! Sizler için kulak kabartıyordum. Kapıların ardından, perdelerin arkasından, her taşın altından olup bitenleri dinliyordum.

Şimdi bunları size aktarma zamanı geldi.

Bilmem nasıl başlasam, önce hangisini anlatsam.

Önce Şenol hocadan başlayalım en iyisi. Sonra sırada Jesus var, sonra da Okan Buruk.

Hadi yine iyisiniz. Bunları ilk siz öğreneceksiniz.

ŞENOL GÜNEŞ KAVACIK'TA KİMLERLE BULUŞTU?

Bir kaç gün önceydi. Kavacık'a düştü yolum. Aaa bir de ne göreyim! Şenol Güneş değil mi bu, şaşkınlık içindeyim.

Kavacıklılar bilirler. Doğal Dükkan diye bir mekan var. Kapısından içeri girdi hoca. Ben de peşinden tabi. Mekanın sahibi Şevket Alaaddinoğlu karşıladı, "Gel hocam" dedi, buyur etti. Bir de baktım ski içeride kimler kimler var. Trabzonsporlu oyunculardan Şota, Lemi Çelik, Selami Sarı orada. Bir de Güneş'in medya danışmanı olarak tanınan Altuğ Atalay var yanlarında.

Hemen yakınlarına konuşlandım. Kulağımı da masalarının altına attım.

Şenol Güneş'un şu sözlerini kayda aldım:

- Öyle bir kaç takviye ile düzlüğe çıkılacak gibi değil!

- Kaleyi çözebiliriz. Ama Rosier eskisi gibi değil. Stoperler farklı yapı, yetenekleri kısıtlı. Geriden oyun kurmak imkansız. Kademe hataları amatörce goller yedirtiyor.

- Ghezzal’ın yokluğunda Muleka forma giymiş. Ama yeri orası değil. Belki olur. Ama Beşiktaş deneme yanılma yolu İle kadro kurulacak takım hiç değil.

- Merkezde sıkıntılar büyük. Dele Alli, on numara yükünü kaldıramıyor. Yetenekli geçmişi ortada. Futbolda dün yok.

- Souza-Atiba kariyer sonuna geldiler. Böyle birçok örnek var ortada.

- Başkan, oyuncular herkes iyi niyetli. Bunun İle nereye varılır bilemiyoruz. Ara dönemde açıkları kapamak zor iş. Bildiğimiz oyunculara öncelik vermek durumundayız.

Anladım ki hoca takımın neredeyse yarısının üstünü çizmiş. Bakalım ne olacak, göreceğiz.

JESUS ARDA'YI NEREYE GÖNDERMEK İSTİYOR

Efendim sonra yolum Kadıköy'e düştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u gördüm, yanında da teknik direktör Jorge Jesus. Hararetli bir konuşma içindeydiler.

Hemen kulak kabarttım.

Konunun Arda Güler olduğunu anladım.

17 yaşındaki Arda'ya şimdiden teklifler gelmiş Avrupa'dan. Jesus da bunu değiniyor, baktım. Aynen şunları söyledi:

"Ajax ve Porto'yu duydum. Ama ben iki sene burada kalması taraftarıyım. Sonra güçlü gider. Bana sorarsanız tercihim Porto'ya gitmesinden yana. Çünkü Porto genç yeteneklerin sıçrama yapabileceği en önemli kulüp. Diğerleri için aynı şeyleri söyleyemem."

Peki Ali Koç ne dedi buna karşılık?

Bir şey demedi.

Sessizce dinlemeyi tercih etti. Başıyla da onayladı o kadar.

Takipteyim dostlar merak etmeyin. Arda Güler'le ilgili her gelişme burada olacak, bunu bilin.

OKAN BURUK GÜMÜŞDAĞ'DAN KİMİ İSTEDİ?

Bugünlük anlatacağım son olay Okan Buruk'la ilgili.

Okan Buruk, onca transfere rağmen Galatasaray'ın kadrosunu hala yeterli bulmamış sanırım. Bu kez de Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı.

Bunu öğrendim. Peşini bırakır mıyım? Acaba hangi futbolcuyu isteyecek diye merak içindeydim.

Takıldım peşine. Sonunda denk getirdim işte. Okan Buruk Göksel Gümüşdağ'la oturdu karşı karşıya. Evet, direkt girdi konuya. Bir futbolcu istedi istemesine de bu Başakşehir'den değil. Fransa'nın Marsilya takımındaki Cengiz Ünder'miş meğer istediği.

Sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Gümüşdağ'ın da Cengiz'le yakınlığını biliyor ya, yardım istiyor.

Gümüşdağ elinden geleni yapacakmış; öyle dedi.

Başakşehir'in eski hocaları Okan Buruk'a verdiği destek de gözlerimi yaşarttı yani.

İster istemez aklıma 7-0'lık maç geldi.

Neyse... Orasını fazla karıştırmayayım. Şimdilik müsade isteyeyim.

Çok önemli şeyler duydum; onu da söyliyeyim. Peşindeyim dostlar, en kısa sürede yine sizinle birlikteyim.