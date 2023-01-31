Filiz Akın'dan kötü haber. Yeşilçam efsanesi son durumunu kendisi açıkladı

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olarak anılan Oyuncu Filiz Akın, geçen ay kanser şüphesiyle kulağının üst kısmından ameliyat oldu.

Filiz Akın, sosyal medya hesabından sevenleri ile sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri paylaştı. Usta oyuncu bir kez daha kanser olup olmadığının kontrolü için aynı bölgeden ameliyat geçireceğini açıkladı. Akın’ın paylaşımı şöyle:

Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bilgi veren sanatçı, yeni bir operasyon geçirme ihtimali olduğunu söyledi: “Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek. Onun için keyifsizim biraz.”