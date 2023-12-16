Yeşilçam'ın 78 yaşındaki yıldızı Coşkun'dan hüzünlü mesaj geldi

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Coşkun Göğen, 1972'de başladığı kariyerinde pek çok filmde oynamış ve "Tecavüzcü Coşkun" lakabını almıştı.

Geçen yıl bir YouTube programına katılmış ve anlattığı anısıyla herkesi duygulandırmıştı. Boşadığı eşiyle yıllar sonra karşılaşmasını anlatan Göğen'in o anları, tekrardan akıllara geldi.

Göğen, katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı:

“Eşime saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Eşim beni, “Sen büyümedin” diye terk etti. O zamanlar 52 yaşındaydım, çok ağladım ve yoruldum yalnız kaldım diye. O da Antalya’da yaşıyor. 10-15 sene sonra bir gün pazarda karşılaştık. Birdenbire karşımda gördüm ve “Napıyorsun burada” dedi bana. “Hiç, geldim” dedim, o da “Ben de alışverişe geldim” dedi. O anda eşime sarıldım ve 10-15 dakika ağladık. Neticede o benim 3 tane çocuğumun anası.”

COŞKUN GÖĞEN KİMDİR?

Coşkun Göğen (14 Haziran 1946, İstanbul), Türk sinema oyuncusudur.

Makedonya göçmeni bir ailede doğdu. Ortaokul ikinci sınıfta eğitimini bırakmasının ardından berber çırağı olarak iş hayatına atıldı. Daha sonra dans ve fotoromanlık ile ilgilendi. 17 yaşında bulunduğu dans grubu sayesinde Yeşilçam’a girdi. Tecavüzcü Coşkun rolleri ile ünlenmiştir. 1970’li yıllarda Osmanbey Gazi Pasajının altında bir giyim dükkânı işletti.

1971-1997 yılları arasında evli kalmıştır. 3 kız çocuğu babasıdır. Antalyaspor taraftarı olarak takımın amigoluğunu yapmaktadır. Ayrıca Antalya’da bar işletmeciliği de yapmaktadır.

2018 yılında 36 yaşındaki kızı Dünya Göğen yakalanmış olduğu kanser hastalığından dolayı ölmüştür.