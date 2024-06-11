Yeşilçam’ın yakışıklısı Murat Soydan hayatını kaybetti

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı… Usta oyuncu Murat Soydan 83 yaşında yaşamını yitirdi. Beyefendiliği ve yakışıklılığı ile örnek gösterilen Soydan, bir süredir tedavi görüyordu.

Acı haberi sanatçının kızı Mehveş Tercan Instagram'dan duyurdu: Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.

MURAT SOYDAN KİMDİR?

2 Ekim 1940’de Kırklareli Lüleburgaz doğan sanatçının gerçek adı Rüçhan Tercan’dır.

İstanbul İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitiren Soydan, bir süre sonra kendini oyuncu olarak buldu.

Beyazperdeye 1966’da Nejat Saydam'ın çektiği 'Kolsuz Kahraman' filmiyle başlayan Soydan, Yeşilçam’ın en çok aranan jönlerinden biriydi.

Birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı.

1972 yılında 9'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zulüm' filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.