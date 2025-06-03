‘Yetenek Sizsiniz’in yayın günü netleşti

Uluslararası formatı ‘Got Talent’ın Türkiye versiyonu olarak geri dönmeye hazırlanan O3 Medya imzalı ‘Yetenek Sizsiniz’in yayın tarihi belli oldu. NOW TV’de ekrana gelecek yarışma programı, 16 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Alp Kırşan’ın sunuculuğunu yapacak programın jüri koltuğuna Eda Ece, Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık oturacak. Alp Kırşan, enerjisi ve sahnedeki doğal tavırlarıyla yarışmanın heyecanını artırmaya hazırlanırken jüri üyeleri, hem eğlenceli diyalogları hem de renkli yorumlarıyla programa ayrı bir dinamizm katacak.

Peki, ‘Yetenek Sizsiniz’ reytinglerde ne yapar? Kanalın iyi düşündüğü bir iş olmuş. Yaz dönemi boyunca devam edebilir. Hatırı sayılır reytingler alacağı kanısındayım. Çünkü karşısında güçlü rakipler yok. Gerek sunucusu gerekse jüri üyeleri tecrübeli isimlerden oluşuyor. Ekranlara renk katacağını düşünüyorum. Programda yeteneğini sergilemek isteyenlerin onlarca ismin yarışmanın heyecanını zirveye taşıyacağından kuşkum yok. ‘Yetenek Sizsiniz’, yaz sezonuna renk katacak. Reytingi bol olsun.

‘Nokta’ oyununun prömiyeri yapıldı

Baba Sahne’nin yeni oyunu ‘Nokta’nın prömiyeri, Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Mert Asutay, Gülenay Çoruh, Serhan Ernak, Tuğba Eskicioğlu, Doğaç Yıldız gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Oyuncu Özge Arslan, gerçek hikâyelerden ilhamla yazıp yönettiği tek kişilik oyun prömiyerinde ve hemen ardından sahnelendiği iki günde izleyenlerden büyük alkışlar aldı. Oyun, Karadenizli bilge Nokta Ana’nın anlatıcılığında farklı coğrafyalardan gerçek hikâyelerle tarih boyunca kadınların maruz kaldığı suiistimalleri sahneye taşıyor.

‘Nokta’ oyunu, 15 Haziran Pazar günü saat 16.00’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.

Sıla’nın Balkan esintili ‘Rüyalar Güzeli’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Sıla, ‘Saraiaman’ isimli anonim Rumen ezgisine Türkçe sözlerle yeniden hayat verdi.

Rumen halk müziğinin en bilinen melodilerinden ‘Saraiaman’ı yazdığı sözlerle bambaşka bir hikâyeye dönüştüren Sıla, yeni şarkısı ‘Rüyalar Güzeli’ni yayınladı. Sözlerini Sıla’nın yazdığı şarkının düzenlemesini Sıla Gençoğlu, Cenk Erdoğan ve Burak Erkul birlikte yapmış.

‘Rüyalar Güzeli’, sadece Balkan melodileriyle değil; duygusal sözleriyle de dinleyicinin kalbine dokunmayı başarıyor.