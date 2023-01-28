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Kendisini 15 yaşında gibi gösterip yaptığı şeye inanamayacaksınız

Dört gün boyunca 15 yaşında olduğunu iddia ederek lisede eğitim gören Hyejeong Shin adlı kadının 29 yaşında olduğu ortaya çıktı. Shin'in kimliğini ve yaşını doğrulamak amacıyla sahte bir hükümet belgesi hazırlamaktan dolayı Salı günü tutuklandığı açıklandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 18:53
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Yetişkin kadından öğrenci sahtekarlığı. Kendisini liseli gibi gösterdi

Kendisini 15 yaşında gibi gösterip yaptığı şeye inanamayacaksınız
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ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki bir kadın, kılık değiştirip dört gün boyunca okula gittikten sonra tutuklandı.

Hyejeong Shin adlı kadın, lisede derse girebilmek için kimliğini veya yaşını doğrulamak amacıyla sahte bir hükümet belgesi hazırlamakla suçlandı. Polisin söylediğine göre bu üçüncü derece bir suç.

ABD’nin New Jersey eyaletindeki New Brunswick Lisesi’nde yaşanan ilginç olayda, Hyejeong Shin (29), derslere katılabilmek için sahte bir doğum belgesi düzenlemekle suçlandı.

OKUL BÖLGESİ MÜLKÜNE GİRMESİ YASAKLANDI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından yapılan basın toplantısında konuşan New Brunswick Müfettişi Aubrey Johnson, “Yetişkin bir kadın, sahte belgeler sunarak öğrenci kılığına girdi ve lisemize kaydolmayı başardı. Durum fark edilene kadar birkaç derse de girdi.” dedi. Johnson, personel, Shin’in söylediğinden 14 yaş büyük olduğunu keşfettiğinde hemen polise haber verildiğini söyledi.

New Brunswick Today, okul personelinin, Shin’in ebeveynini veya yasal vasisini teşhis edemeyince şüphelenmeye başladığını bildirdi.

Tüm öğrencilere genç kadının bir fotoğrafı dağıtıldı ve öğrenciler onunla iletişim kurmamaları konusunda uyarıldı. Ayrıca öğrencilere gönderilen bir mektuba göre, tüm okul bölgesi mülküne girmesi yasaklandı.

SHIN'IN OKUDUĞU ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversite sözcüsü Dory Devlin'e göre, Hyejeong Shin adlı bir öğrenci Rutgers University-New Brunswick'e gitti ve Siyaset Bilimi alanında Lisans derecesi ve Çince yandal derecesi ile mezun oldu.

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