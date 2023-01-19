Tesla'dan büyük sahtekarlık. Yazılım direktörü itiraf etti

Tesla ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Tesla otopilot yazılım direktörü Ashok Elluswamy 2016’daki otopilot reklamının kurgu olduğunu açıkladı.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, yayınlanan görüntülerde sürücü koltuğundaki kişinin yalnızca yasal nedenlerle orada olduğu Model X'in hiçbir insan müdahalesi olmadan kendi kendine gittiği iddia ediliyordu.

GÖRÜNTÜ KURGU ÇIKTI

O dönem Elon Musk söz konusu videoyu Twitter hesabında paylaşarak Tesla elektrikli otomobilin şehir sokaklarında ve otoyollarda nasıl tamamen kendi başına gittiğini ve ardından park yeri bulduğunu gururla göstermişti.

Ancak yıllar sonra bu görüntülerin kurgulandığı ve bu nedenle yanıltıcı olduğu ortaya çıktı.

"ELON MUSK İSTEDİ BİZ DE YAPTIK"

Otopilot sisteminin yeteneklerini sergilemek için hazırlanan videoda elektrikli araç yollarda kendi kendine ilerliyor, trafik ışıklarını dikkate alıyor, engellerden kaçınıyor ve sonunda bir park yeri bularak giriyordu. Tesla kıdemli mühendisi mahkeme ifadesi sırasında bu videoda gösterilen Tesla Model X'in esasında patentli otopilot teknolojisini kullanmadığını söyledi.

Elluswamy'nin ifadesine göre sistemin yeteneklerini gösteren videonun çekilmesini ve kamuoyuna gösterilmesini talep eden Elon Musk'tı. Araç sisteme yüklenen 3 boyutlu haritaları dikkate alarak önceden programlanmış bir yol boyunca ilerledi. Hatta otopilotun o zamanki mevcut sürümü trafik ışıklarına nasıl tepki vereceğini bile bilmiyordu.

Elluswamy'ye göre videonun hazırlanmasındaki amaç otopilotun 2016'da neler sunduğunu sergilemek değil, sisteme neyin dahil edilmesinin mümkün olduğunu göstermekti.