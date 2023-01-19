19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Otomotiv
  • >
  • Tesla'dan büyük sahtekarlık. Yazılım direktörü itiraf etti

Tesla'dan büyük sahtekarlık. Yazılım direktörü itiraf etti

Tesla'daki otopilot yazılım direktörü Ashok Elluswamy 2016’daki otopilot reklamının sahte olduğunu itiraf etti.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 14:20
Takip Et

Tesla'nın otopilot reklamının sahte olduğu ortaya çıktı

Tesla'dan büyük sahtekarlık. Yazılım direktörü itiraf etti
+
Aa
-

Tesla ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Tesla otopilot yazılım direktörü Ashok Elluswamy 2016’daki otopilot reklamının kurgu olduğunu açıkladı.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, yayınlanan görüntülerde sürücü koltuğundaki kişinin yalnızca yasal nedenlerle orada olduğu Model X'in hiçbir insan müdahalesi olmadan kendi kendine gittiği iddia ediliyordu.

GÖRÜNTÜ KURGU ÇIKTI

O dönem Elon Musk söz konusu videoyu Twitter hesabında paylaşarak Tesla elektrikli otomobilin şehir sokaklarında ve otoyollarda nasıl tamamen kendi başına gittiğini ve ardından park yeri bulduğunu gururla göstermişti.

Ancak yıllar sonra bu görüntülerin kurgulandığı ve bu nedenle yanıltıcı olduğu ortaya çıktı.

"ELON MUSK İSTEDİ BİZ DE YAPTIK"

Otopilot sisteminin yeteneklerini sergilemek için hazırlanan videoda elektrikli araç yollarda kendi kendine ilerliyor, trafik ışıklarını dikkate alıyor, engellerden kaçınıyor ve sonunda bir park yeri bularak giriyordu. Tesla kıdemli mühendisi mahkeme ifadesi sırasında bu videoda gösterilen Tesla Model X'in esasında patentli otopilot teknolojisini kullanmadığını söyledi.

Elluswamy'nin ifadesine göre sistemin yeteneklerini gösteren videonun çekilmesini ve kamuoyuna gösterilmesini talep eden Elon Musk'tı. Araç sisteme yüklenen 3 boyutlu haritaları dikkate alarak önceden programlanmış bir yol boyunca ilerledi. Hatta otopilotun o zamanki mevcut sürümü trafik ışıklarına nasıl tepki vereceğini bile bilmiyordu.

Elluswamy'ye göre videonun hazırlanmasındaki amaç otopilotun 2016'da neler sunduğunu sergilemek değil, sisteme neyin dahil edilmesinin mümkün olduğunu göstermekti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
4
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
6
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
7
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿ Tetra Laval Holding'e Rekabet Kurumu soruşturması
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿227 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Bir garip hırsızlık! Duyanlar şok oldu
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
﻿Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.