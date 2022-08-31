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  • Erasmus'a gidenler kaçıp geri dönmüyor. Yetkililer 'Şöyle uçuyoruz böyle konuyoruz' diyor ama gençler ülkeden kaçıyor

Erasmus'a gidenler kaçıp geri dönmüyor. Yetkililer 'Şöyle uçuyoruz böyle konuyoruz' diyor ama gençler ülkeden kaçıyor

Dışişleri Bakanlığında kırmızı alarm… Erasmus başta olmak üzere AB’nin öğrenci değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretmenlerin, uluslararası projeleri yarıda terk edip AB ülkelerine iltica ettiği ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:54
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Yetkililer 'Şöyle uçuyoruz böyle konuyoruz' diyor ama gençler ülkeden kaçıyor. Erasmus'a gidenler kaçıp geri dönmüyor

Erasmus'a gidenler kaçıp geri dönmüyor. Yetkililer 'Şöyle uçuyoruz böyle konuyoruz' diyor ama gençler ülkeden kaçıyor
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Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, AB Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, “Erasmus Programı ve Staj Programları” konulu resmi bir yazı yazdı ve proje gruplarını terk eden öğrenci ve öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığına uyarıda bulundu.

Uyarılar üzerine MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal, 81 il milli eğitim müdürüne ve bakanlık merkez teşkilatına resmi yazı gönderdi.

Genel Müdür Ünsal’ın resmi yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“Erasmus kapsamında yer alan hareketlilik faaliyetleri ve staj programlarına yönelik son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze şikayetler gelmektedir. İletilen şikayetlerde, program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmaya meyledildiği ifade ediliyor. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda özellikle meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde (Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya) gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında, okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen vakalarının bulunduğu bildirdi. Bu tür vakaların artması ülkemizin, yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor. Uyarılarımız dikkate alınarak, Erasmus programı başta olmak üzere, uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti veya staj uygulamasına dahil olacak katılımcıların, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.”

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Abbas
31.08.2022 11:35
Ne yapsınlar, bu ülkenin üniversitelerin rektörleri kanunsuz diploma dağıtınca, o ülkenin diplomalarına güven olur mu, ey akp ye oy verenler bu ülkeye zerre saygınız yok mu???  
 
Mehmet Tok
31.08.2022 11:10
Küçük ve orta ölçekli firmalar için çok yakında piyasada kalifiye eleman bulmak çok zor olacak. Şimdi bile çok sıkıntılı. Hepsinin kafasında kapağı yurt dışına atmak var.  
 
Garibin Sesi
31.08.2022 11:00
Nedenini bilmezsen daha çok kaçan olur kaliteli adam bulamadığın işlere de sığınmacı deposundan artık adam seçersin  
 
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