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  • CHP’nin ‘Çocuklar aç’ açıklamasına AKP’den ‘Amma abarttı’ yanıtı

CHP’nin ‘Çocuklar aç’ açıklamasına AKP’den ‘Amma abarttı’ yanıtı

MEB’in bütçe görüşmelerinde muhalefet ve iktidar arasında “açlık” tartışması yaşandı. CHP’lilerin “Yoksul ailelerin çocukları aç kalıyor”, “Açlığını bastırmak için çocuklar su içiyor" sözlerine AKP’li İbrahim Aydemir, “Amma da abarttı” dedi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 12:45
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MEB'in bütçe görüşmesinde CHP ‘Çocuklar aç’ dedi AKP’den ‘Amma abarttı’ yanıtı geldi

CHP’nin ‘Çocuklar aç’ açıklamasına AKP’den ‘Amma abarttı’ yanıtı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 bütçesine ilişkin komisyon görüşmelerinde çocukların okula aç gittiği yönündeki konuşmalar dikkat çekti. MEB’in 2023 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler önceki gün tamamlandı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Bütçe görüşmelerinde sık sık öğrencilerin açlık yaşadığı konusu gündeme geldi. CHP’li Emine Gülizar Emecan, çocukların yoksullukla boğuştuğunu belirterek “7 milyon 662 bin çocuk maddi yoksulluk içerisinde ve dengeli beslenemiyor. Yoksul ailelerin çocukları aç kalıyor. Öğün başı 6-7 lirayla bu okullar bu çocukları nasıl besleyecek. Pansiyonlarda kalan, okullarda okuyan çocukları açlığa mahkûm ediyorsunuz.” dedi. 

CHP’li Turan Aydoğan da çocukların açlık yaşadığını, bir çocuğun “Açken su içiyorum, karnım doysun, babam üzülmesin diye.” dediğini aktardı. AKP’li İbrahim Aydemir ise “Su içiyor da amma abarttı.” yanıtını verdi. 

Öte yandan CHP, İYİ Parti ve HDP’nin öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. 

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Yazık
5.11.2022 13:13
Tartışılan konulara bakın "AÇLIK" .  
 
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