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Yiğit Bulut'u küplere bindiren haber: Eskiye dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’nden vazgeçeceğine ve ‘ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getireceğine’ ilişkin haberini yalanladı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 05:18
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Yiğit Bulut'u küplere bindiren haber: Eskiye dönmeyeceğiz

Yiğit Bulut'u küplere bindiren haber: Eskiye dönmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’nden vazgeçeceğine dair haberine tepki gösterdi.

Bulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu modelin 'eskiye dönüş amacıyla' terk edileceğini iddia etmek külliyen yalan, manipülasyona yönelik bir adım ve kötü niyettir!" dedi.

Reuters haberinde, Erdoğan'ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirme ve ekonomi politikalarında AKP'nin ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yaptığını öne sürmüştü.

Yiğit Bulut'un paylaşımı şöyle:

“KÜLLİYEN YALAN, MANİPÜLASYONA YÖNELİK BİR ADIM VE KÖTÜ NİYETTİR”

"KAMUOYUNA SAYGIYLA; Sevgili Dostlar, Her fırsatta Türkiye aleyhine haber yapmak ve özellikle kafa karışıklığına yol açmak adına haberler kurgulayan Reuters, yine bir skandala imza atmış ve Parti beyannamelerini elde ettiği iması yaparak, başarıyla uygulanan mimarının ve uygulayıcısının bizzat Sn.CUMHURBAŞKANIMIZ olduğu “TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ”nin terk edileceğini ve eski tip ortodoks “faiz yükselt” modeline geri dönülerek “küresel emperyal kurumlara” uyma taahhüdüne girileceğini iddia etmiş. Amerika’daki gelişmeler ve tartışmalar ortodoks neo liberal modellerin çöktüğünü ortaya koyarken,faiz yükseltmenin bir araç olmadığı kanıtlanırken, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU MODELİN “eskiye dönüş amacıyla” terk edileceğini iddia etmek külliyen yalan, manipülasyona yönelik bir adım ve kötü niyettir!"

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