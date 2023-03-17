Reuters duyurdu: AKP ‘yeni ekonomik model’den vazgeçiyor. “Uçurumun kenarında atın yularını çeksen de faydası olmaz”

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski maliye bakanı Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirme ve ekonomi politikalarında AKP'nin ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yaptığını öne sürdü.

Reuters'a konuşan AKP'li bir hükümet yetkilisi, ekonomiye yaklaşımın 2002 seçim manifestosundakine benzer olacağını belirterek "Başka bir deyişle AK Parti özüne dönüyor" dedi. Serbest piyasa ekonomisinde küresel ekonomidekine paralel ilke ve uygulamaların, ekonomi programının öncelikleri arasında yer aldığını belirten yetkili, tasarı üzerindeki çalışmaların nihai aşamaya geldiğini de sözlerini ekledi.

"YENİ EKONOMİ MODELİ"NİN ADI GEÇMEYECEK

Reuters'a konuşan ve ismi verilmeyen AKP'den üst düzey kaynaklar, seçim manifestosu çerçevesinde hazırlanan ekonomik program taslağında tartışmalı "Yeni Ekonomi Modeli"ne referans yapılmayacağına da işaret etti.

Erdoğan'ın düşük faize dayalı "Yeni Ekonomi Modeli" ile Merkez Bankası 2021'de 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmiş, bu politika Ukrayna savaşı nedeniyle tırmanan enflasyona rağmen 2022'de de sürdürülmüştü.

Üst düzey bir AKP'li yetkili de ekonomi programında, uygulamadaki "Yeni Ekonomi Modeli"ne bir atıfta bulunulmayacağını, enflasyonla mücadele, kamuda hesap verilebilirlik, ihalelerde şeffaflık gibi AKP'nin daha önceleri savunduğu ilkelere vurgu yapılacağını kaydetti.

"ERDOĞAN ŞİMŞEK'İ İSTİYOR"

Yetkili, Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i ekonominin başına getirmeyi hedeflediğini de kaydederek "Şimşek'in yaklaşımını ve başarısını tüm Türkiye biliyor. Göreve gelirse ekonomi politikalarında radikal değişim kaçınılmaz olacaktır, bürokrasi ve kabine üyelerinin kendisiyle uyum içinde çalışması gerekecektir" dedi.

“UÇURUMUN KENARINDA ATIN YULARINI ÇEKSEN DE FAYDASI OLMAZ”

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Reuters’ın söz konusu haberini değerlendirdi. Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir Çin atasözüne yer vererek, “Uçurumun kenarında atın yularını çeksen de faydası olmaz” dedi.

Eğilmez’in paylaşımı şu şekilde:

“Reuters'in haberine göre Erdoğan seçim sonrası ortodoks politikalara dönüş sinyali veriyormuş. Bir Çin Atasözü der ki: ‘Uçurumun kenarında atın yularını çeksen de faydası olmaz.’”