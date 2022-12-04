Yıl 1934… Atatürk, İran Şahına tün devlet erkânını tanıttı

Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün restore edilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ziyarete gelen İran Şahını karşılayan Atatürk, bakanları tek tek tanıtıyor. Atatürk, devlet erkânını tanıtırken protokol sırasına özen gösterdi. Ulu önder Atatürk, İran Şahına önce TBMM Başkanını takdim ederken sonrasında Başbakan İsmet İnönü ve bakanları takdim etti.

Atatürk’ün ortaya çıkan son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları Atatürk’ün İran Şahına “Tek adam değilim” mesajı verdiğine dikkat çekti. Atatürk’ün devlet terbiyesine özen göstermesi ve İran Şahının elini tutarak yönlendirmesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Videoda Atatürk’ün şık giyimi de çarpıcı unsurlardan biri oldu.