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Yıl 1934… Atatürk, İran Şahına tün devlet erkânını tanıttı

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında Türkiye’ye ziyarete gelen İran Şahına tüm bakanları tanıştırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Restore edilmiş görüntüler büyük beğeni toplarken Atatürk’ün “Tek adam değilim” mesajı verdiği vurgulandı.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 11:28
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Yıl 1934… Atatürk, İran Şahına tün devlet erkânını tanıttı

Yıl 1934… Atatürk, İran Şahına tün devlet erkânını tanıttı
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Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün restore edilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ziyarete gelen İran Şahını karşılayan Atatürk, bakanları tek tek tanıtıyor. Atatürk, devlet erkânını tanıtırken protokol sırasına özen gösterdi. Ulu önder Atatürk, İran Şahına önce TBMM Başkanını takdim ederken sonrasında Başbakan İsmet İnönü ve bakanları takdim etti.

Atatürk’ün ortaya çıkan son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları Atatürk’ün İran Şahına “Tek adam değilim” mesajı verdiğine dikkat çekti. Atatürk’ün devlet terbiyesine özen göstermesi ve İran Şahının elini tutarak yönlendirmesi de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Videoda Atatürk’ün şık giyimi de çarpıcı unsurlardan biri oldu.

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misafir
4.12.2022 11:38
Kralı yönlendirerek tek tek bakanların ellerini sıktırıyor. Nereden nereye. Şimdiki bakanlar izinsiz su bile içemiyor  
 
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