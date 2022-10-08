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Yıl sonu bitecekti 'durmak yok devam' kararı çıktı. Vatandaş sırtına milyar milyar yüklenecek

Yıl sonu bitmesi beklenen Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin son tarihi uzatılarak 31 Aralık 2023 olarak güncellendi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:27
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Yıl sonu bitecekti ama 'durmak yok devam' kararı çıktı. Vatandaş sırtına milyar milyar yüklenecek

Yıl sonu bitecekti 'durmak yok devam' kararı çıktı. Vatandaş sırtına milyar milyar yüklenecek
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TBMM'ye sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, TL'nin çevrilmesi gereken yabancı paraların TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak güncellendi.

Haber3'ün haberine göre, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre 2022 yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk ettirilecek faiz ve kar payları ile diğer kazançları istisna kapsamına alınıyor.

Düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenecek.

Cumhurbaşkanına, istisnayı, 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki veriliyor.

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Abbas
8.10.2022 11:35
Dış güçler ve faiz lobilerine enflasyon üstünde faiz vermezsen para vermez, gerçi insanlar niye zarar etsin, önemli olan savurganlığı önleyip, bu paraya Muhtaç etmeyeceksin Hazineyi? Anladınız mı?  
 
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