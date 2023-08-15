Yılan yastığı bitkisi boğaz ağrısına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

BOĞAZ AĞRISINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Boğaz ağrısına iyi gelen yılan yastığı bitkisi dikkat çekti. Boğaz ağrısı için kaynatılmış suyu ile gargara yapılabilir.

YILANYASTIĞI BİTKİSİ NEDİR

Yılanyastığıgiller familyasından; yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan mide bulandırıcı bir koku salan, büyük yumrulu bir bitkidir. İstanbul çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, yutkunduğunda gitgide kötüleşen boğazda ağrı, kaşınma, yanma hissi ve tahriş hissini tanımlar. Boğaz ağrısı, poliklinik başvurularında en sık görülen semptomlardan biridir.