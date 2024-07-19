Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen’in neden gülmediğini açıkladı

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Kadir Ezildi nişanlısı Gamze Türkmen’in neden gülmediğini açıkladı

Temizlik videolarıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen’in neden hiç gülmediğini açıkladı. Ezildi, “Utanıyor, çekingen. Yeni gelin, öyle hevesli gibi görünmesin,” dedi.

Temizlik videolarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan sunucu Kadir Ezildi, son dönemde nişanlısı Gamze Türkmen ile ilgili merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Gamze Türkmen’in sosyal medya ve etkinliklerde neden gülmediğine dair sorulara yanıt veren Ezildi, nişanlısının çekingen ve utangaç bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Kadir Ezildi, nişanlısının bu tutumunun yeni gelin olmasından kaynaklandığını ifade ederek, “Gamze utanıyor, çekingen biri. Yeni gelin, öyle hevesli gibi görünmesin istiyor,” dedi.

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