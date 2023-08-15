Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen yılanyastığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen yılanyastığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

BASUR NEDİR?

Hemoroid yaygın diğer adıyla basur rektumun ve anüsün en alt kısmında, anal kanalın sonunda bulunan genişlemiş damarlardır. Bu kan damarlarının duvarları bazen o kadar genişler ki, şişerek tahriş olurlar.

Bu şişme ve tahriş olmanın sonucunda da makatın dışına çıkarlar. Bu durum gündelik dilde basur veya mayasıl adıyla da bilinir. Hemoroidler iç ve dış hemoroidler olarak ikiye ayrılırlar ve belirtilerine göre dört farklı derecede ölçülürler.

YILANYASTIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Yılanyastığıgiller familyasından; yaprakları büyük ve koyu kırmızı olan mide bulandırıcı bir koku salan, büyük yumrulu bir bitkidir. İstanbul çevresinde, Ege ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.

Öne Çıkanlar
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Son Haberler
Şarkıcı Çelik yıllar önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı Magazin
Şarkıcı Çelik yıllar önceki halini paylaştı sosyal medya yıkıldı
Sofradaki mucize soğan kan şekeri kalkanı Şifalı Bitkiler
Sofradaki mucize soğan kan şekeri kalkanı
Dacia Sandero Stepway'in Ağustos ayı fiyat listesi belli oldu. 1 milyonun altına otomobil almak isteyenler sıraya girdi Teknoloji - Otomotiv
Dacia Sandero Stepway'in Ağustos ayı fiyat listesi belli oldu. 1 milyonun altına otomobil almak isteyenler sıraya girdi
Sümela'da patrik Trabzon'un fetih gününde meydan okuma ayini yapacak Güncel
Sümela'da patrik Trabzon'un fetih gününde meydan okuma ayini yapacak
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı Güncel
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı
Glüten alerjisi kimlerde görülür? Sağlık
Glüten alerjisi kimlerde görülür?
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı Spor
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı